Sveriges förbundskapten Glenn Solberg under tisdagens pressträff i Göteborg.

GÖTEBORG. Sverige kliver in i hemma-VM som Europamästare.

Samtidigt kliver Michael Apelgren, 38, in som assisterande tränare i landslaget efter att Martin Boquist, 45, fått lämna under uppmärksammade former.

– Jag tror inte att vägen framåt för det här landslaget är att det kommer in en assisterande tränare som ska göra massa stora förändringar, säger Apelgren.