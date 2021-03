Petas – trots succén på VM: ”Klart jag ville spela”

Sveriges yngsta landslagsspelare gjorde ett namn för sig under VM. Han spottade in åtta mål under kvartsfinalen mot Qatar och efter mästerskapet tilldelades han höga betyg av Handbollskanalen. Han jämställdes bland annat med en av världens bästa högernior, Albin Lagergren. Nu får den unga talangen inte vara med när Sverige spelar för en plats i EM och OS. Varför?

Svaret stavas Niclas Ekberg.

Världsstjärnan Ekberg tackade nej till VM i blågult ställ. Då var förklaringen coronasituationen i världen. Sex veckor senare, trots fortsatt pandemi, valde högersexan att tacka ja till spel om EM och OS. Detta på bekostnad av Chrintz.

– Jag vet ju att Ekberg är jävligt duktig och en grym handbollsspelare så känslan var väl att om han tackade ja så skulle det blir tufft för min del. Det är klart jag ville spela men det är förståeligt att man väljer honom, säger Chrintz när SportExpressen ringer honom i Berlin.

Tränaren Glenn Solberg har tidigare beskrivit valet att exkludera Chrintz ur truppen inför kvalmatcherna som ”ett svårt beslut”. Den 20-åriga Åhussonen berättar om samtalet där Solberg ger honom nyheterna.

– Glenn ringde mig dagen innan laget tillkännagavs. Det var bra snack och han berättade då att han hade valt Ekberg och Pettersson och det var väl inget konstigt, säger han och fortsätter:

– Jag förstår också att Daniel Pettersson och Niclas Ekberg är två extremt duktiga högersexor och jag har väl en liten bit kvar innan jag är på deras nivå, säger han.

Hoppet om spel under OS i Tokyo lever

20-åringen Valter Chrintz har haft ett spännande år. I september flyttade skåningen från Kristianstad till Berlin för spel i Bundesliga med klubben Füchse Berlin. Trots att det är tufft för talangen att få speltid i såväl klubblag som landslag så lever hoppet om OS fortfarande. Men det ska nästan krävas att någon av de andra svenska högersexorna sliter ut sig eller skadas.

– Jag tror inte att det är omöjligt. Det är många matcher kvar här i Bundesliga. Jag kanske får fler chanser i mitt lag här nu och kan göra ett bra slut på säsongen. Jag vet att Ekberg spelar i Champions League och Pettersson spelar i European League. Det blir mycket matcher för båda killarna och mycket kan ju hända. Någon kan ju skada sig eller bli väldigt slitna och då kanske jag får möjligheten. Vi får väl bara vänta och se hur det blir, säger Chrintz.

20-åriga Chrintz är åtta år yngre än Daniel Petterson och tolv år yngre än Niclas Ekberg. Än finns det tid att nå deras nivå och resan har bara börjat, om man frågar honom själv.

– Jag är fortfarande väldigt ung. Ibland kanske man glömmer det lite och framför allt jag med. Jag är inte så gammal än. Ekberg och Pettersson är väl ett par år äldre än mig och det är klart att de har mer erfarenheter och har lärt sig mer på vägen. Någon gång kommer jag också bli lika gammal som dem och förhoppningsvis är jag lika bra som dem då, säger han.

Gällande om han själv vill spela i sommar är han helt säker.

– Alla spelare vill väl spela för sitt land, speciellt när det gäller att spela OS. Det är det största man kan göra, säger han.