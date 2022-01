Oscar Bergendahl. Det namnet är svårt att undgå under handbolls-EM 2021. Även om 26-åringen från Kungsbacka var med i silvertruppen under VM 2021 så är det under EM 2022 som Oscar Bergendahl har fått sitt stora genombrott.

Världsstjärnan, tillika mittlåset i det svenska försvaret, Max Darj tvingades karantäna till följd av ett positivt covid-test. Då föll ett stort ansvar för det svenska försvaret i stället på Oscar Bergendahl. Och ansvaret tog han med bravur.

– Jag visste att formen var där. Sedan var jag inte säker på om jag skulle få möjlighet att visa upp den eftersom att vi var fyra mittsexor med i truppen. Men tron på mig själv hade jag, berättar Oscar Bergendahl inför matchen mot Norge.

Även när Max Darj var tillbaka från isoleringen fick han nöta bänk under matchen mot Tyskland. Av allt att döma kunde förbundskapten Glenn Solberg kosta på sig att ge Max Darj lite extra vila, för mittsexan Oscar Bergendahl storspelade. Inte nog med ett stabilt försvarsspel, den 26-årige Kungsbackabon bidrog även med tre mål framåt.

Efter matchen, som Sverige vann 25-21, tilldelades han matchens lirare.

– Det är jätteskoj så klart. Det är alltid kul att få ett kvitto på att det man gör är bra, säger Oscar Bergendahl

– Jag ser ingen anledning till att jag skulle ha spelat i dag när de presterade som de gjorde, sa Max Darj till TT efter matchen.

”Försökte axla hans roll så bra som möjligt”

Men att succén för Oscar Bergendahl kom på bekostnad av Ma Darjs isolering hade sitt pris. För Oscar Bergendahl blev det svårt att njuta av succén fullt ut.

– Först och främst kom det som en chock. Sedan är jag en person som alltid ser laget före jaget och jag vet vilken betydelse Max (Darj) har för det här laget. Det var ett stort nederlag för oss när han var tvungen till isolering, säger han.

– Men sedan försöker jag vända på det och se vad jag kan göra och bidra med för att laget ska bli så bra som möjligt. Det är att försöka axla Max Darjs roll så bra som möjligt och det är det jag har försökt göra.

Max Darj och Oscar Bergendahl är goda vänner och spelade ihop i Alingsås. De hördes mycket under tiden som Max Darjs satt i karantän.

– Vi har alltid en ständig dialog vi två, det hade vi även när han satt i karantän. Han har hjälpt mig jättemycket, säger Oscar Bergendahl.

Fick du några särskilda tips av Max Darj när han satt och tittade på tv:n i stället och du spelade?

– Ja, om de spelarna som han hade lite bättre koll på än vad jag har. Vi har väldigt mycket taktik och tillgång till mycket klipp och så själva så det brukar gå ändå, men självklart har han hjälpt till när vi mött några av hans lagkamrater exempelvis.

