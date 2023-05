Under fredagen kom beskedet att det europeiska handbollsförbundet, EHF, sparkar sin domarchef, Dragan Nachevski. Under vinterns VM, som spelades i Sverige avslöjade danska TV2 att flera domare på den allra högsta nivån utreds för matchfixning. Något som skakade om hela VM i Sverige.

Det är av den anledningen domarchefen nu får lämna förbundet.

Den svenske handbollslegendaren Magnus ”Slangen” Wislander ser allvarligt på det hela, och förstår att domarchefen inte får vara kvar hos det europeiska handbollsförbundet.

– I grunden blir det väl självklart. Om han har suttit där och det finns misstanke om att han har haft ett finger med i spelet – då ska inte han få sitta kvar, och andra bära hundhuvudet. Så på så sätt är det helt okej, tycker jag. Det brukar ju bli på det viset, säger Wislander.

Skakade om Sverige-VM

Flera av de anklagade domarna dömde matcher under det senaste världsmästerskapet för herrar – som gick av stapeln i Sverige.

Men Magnus Wislander har svårt att se att spelarna på planen märkt av det, eller ens tänkt på det.

– Man tänker inte i de banorna när man står på banan. Man kan tänka att de var dåliga, eller att de var elaka och taskiga. Men inte på det sättet. Det tror jag inte. Det är inget som har kommit in i min hjärna i alla fall, säger han.

Han fortsätter.

– Jag tror att det är så svårt. Det här är något vi inte förstår egentligen. Med tanke på att det inte ofta är spelat på slutresultat eller så. Det kanske är antalet utvisningar eller något. You name it. Jag vet inte vad man kan spela på. Men jag tror inte att det är slutresultat egentligen.

”Kasta ut rötäggen”

Hur detta kommer att påverka EHF och handbollen i stort återstår att se. Men Wislander tror att det är ett nödvändigt ont.

– Det är en storm som måste blåsa förbi. Sen får man rensa ut och fixa till det. Sen tror jag inte att det skadar. Det är väl bara att kasta ut rötäggen och börja om igen, på nya sätt. Givetvis tar man alltid en skada när det kommer fram saker som dessa, konstaterar han.

Den europeiska handbollssäsongen lider mot sitt slut. SM-finalerna pågår. Den tyska ligan går mot ett avgörande om bara några veckor. Kort därefter spelas finalen i Champions League.

– Det är synd. Handbollen går in i sin allra mest hektiska period nu. Jag tycker att det är sporten man ska premiera och ha fokus på, avslutar Wislander.