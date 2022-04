Ett nyvunnet EM-guld är inget som har mättat det svenska handbollslandslaget, enligt tränaren Glenn Solberg.

– Haha, nej nej. Vi är ganska nya i det här ”gamet” att vara med och spela om medaljer och som jag upplever gruppen så har EM-guldet inspirerat mer än mättat, säger han.

Trots att inga medaljer står på spel när Sverige nu tar emot Danmark så tycker han att matchen är viktig.

– Jag menar ju att alla landskamper är viktiga, även om det bara är en träningsmatch så är det viktigt för oss, vi har en liten tid tillsammans och vi behöver all den tid vi kan få till att bli bättre och det blir ju väldigt bra att spela mot ett så bra lag som Danmark, det blir ett bra test.

Jim Gottfridsson håller med.

– Jag tycker för att skapa en vinnarkultur måste du vinna, oavsett om du spelar träningsmatch eller mästerskap så är det viktigt att vinna, säger han och fortsätter:

– Nu har vi ju vunnit EM-guld och då kan man ju sätta sig i soffan och vara jäkligt nöjd – men då blir du nia. Eller så fortsätter du träna på, jobbar på extremt mycket detaljer för att hålla sig i toppen.

Gottfridsson nära att bli bäst i världen.

Gottfridsson var en hårsmån ifrån att bli utsedd till världens bästa spelare 2021 av det internationella handbollsförbundet – men förlorade omröstningen med bara 0,25 procentenheter. Till fördel för danska målvakten Niklas Landin.

Är det något som sporrar dig lite extra nu när ni ska möta Danmark?

– Nja sporra och sporra... Jag tycker verkligen det känns som man föll på sista halmstrået. Samtidigt så är det något jag blev stolt över, jag blev ju då indirekt bäste utespelaren i hela världen. Det är klart att det hade varit coolt att vinna, sen är det ingenting som sporrar mig extra till på lördag.

– Jag tycker en landskamp i sig för mig själv sporrar extremt mycket. Jag älskar att spela i landslaget och framför allt på hemmaplan, förhoppningsvis blir det full arena, så det ska bli jäkligt kul.

Både Gottfridsson och Solberg hoppas att Sverige ska kunna slå det stjärnspäckade danska landslaget.

– Det hoppas vi, vi är väldigt sugna på att vinna över Danmark. Även om vi är Europamästare, så har Danmark varit på toppen i många år och är världsmästare. Så de ligger ju fortsatt före oss, vi hoppas dra in på dem och att klara vinna mot Danmark är ju en stor bragd, säger Glenn Solberg.

Gottfridsson uppmärksammades mycket för klippen på hans taktikgenomgångar i timeouterna. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Nya livet som folkkär

Den frispråkige lagkaptenen gick rakt in i svenskarnas hjärtan under EM-slutspelet – då han hyllades för sitt engagemang i taktikgenomgångarna under matcherna.

”Nu ska vi fan bli Europamästare. Vi kör en tysk höger, dansk vänster. Om jag inte släpper den, FÖR HELA DITT JÄVLA LIV, håll han i ryggen”, skrek han till sina lagkamrater i en timeout med 19 sekunder kvar i EM-finalen. Ett klipp som blev mycket uppmärksammat.

Har du märkt någon skillnad i ditt liv efter att du blev så folkkär under EM?

– Ja, det får jag ändå säga, på det goda sättet verkligen. Jag är ju en som tar mycket plats, och speciellt det som fastnat hos svenska folket är ju de timeouterna. Jag pratar ju direkt från magen och hjärtat och tänker inte på några mikrofoner och kameror. Men det bär ju frukt när man vinner också. Det väldigt kul med den uppmärksamheten.

Kommer det fram folk och säger ”tysk höger” till dig?

– Haha, jo det är faktiskt många som kommenterar mycket. ”Tysk höger” och när vi mötte Polen var det folk som sa ”finns det något som heter polsk vänster?” och sånt, så man märker att det verkligen har präntats in i skallen på många och det är faktiskt väldigt, väldigt roligt.

