Sävehof ledde finalserien med 1-0 efter bortaskalpen i Kristianstad i lördags. Men det var gästerna som kopplade greppet i Partille arena på måndagskvällen. Sävehofs sju mot sex-spel fungerade inte alls inledningsvis och IFK Kristianstad kastade in flera bollar i öppen kasse och gick ifrån till 6-3.

Men efter en taktisk korrigering och ett par Simon Möller-parader i målet gick hemmalaget ikapp till 6-6 och sedan växeldrog lagen.

I minut 23 hettade det till ordentligt.

Sävehofs William Andersson Moberg gick på genombrott men blev bryskt stoppad av försvarsgeneralen Hampus Henningsson. Tv-bilderna visar att IFK-spelaren träffade motståndaren med en hand rätt i ansiktet och Andersson Moberg blev liggande en stund.

Rött kort direkt och färdigspelat för Hampus Henningsson, som inte var på gott humör när han knallade av planen.

– Det är mer att jag får tag i hans arm och så kommer jag på ansiktet också, för mig hade det räckt med en tvåa men jag är inte helt objektiv heller, säger Henningsson.

Sävehofs tränare Michael Apelgren kommenterar den situationen så här med en viss portion humor:

– Om han (Henningsson) någon gång åker på ett orättvist rött kort så kanske det finns någon rättvisa i världen. Frågar du ganska många i Handbollsligan så tror jag inte att han får så mycket sympatier med sig om han fick ett felaktigt rött.

Men IFK Kristianstad rasade inte ihop av utvisningen utan kunde gå till halvtidsvila med en 14-12-ledning efter en sen men mycket tjusig knorr av Emil Frend Öfors.

Och i början av andra halvlek, efter en rasande intensiv period där Sävehof vänt 15-18 till 19-18, fick Kristianstads storskytt Markus Olsson en rejäl tryckare av Elias Á Skipagötu och stöp i backen baklänges. Hela IFK-bänken skrek efter ett rött kort och protesterade vilt när domarna nöjde sig med en tvåminutare.

– Den är brutal faktiskt, det är minst rött kort. Hade det inte varit Markus Olsson som är så stark i kroppen så hade den spelaren kunnat skada sig riktigt illa. Jag hade garanterat fått ett rött kort där, säger Hampus Henningsson.

Michael Apelgren är av en helt annan åsikt:

– Det tycker jag absolut inte är rött. Jag tycker att båda hoppar in i varandra. Den känns oerhört patetiskt att stå och prata om domarna efter en sådan här match, säger Sävehofs tränare.

Kalabalik på slutsignal

Men gästerna behöll lugnet, var skarpast i de avgörande momenten och gled ifrån.

Sävehof hade vittring ett par gånger, främst via 17-årige jättetalangen Oli Mittun som bidrog med mål och assist, men laget fick inte träff bakåt – förrän i absolut sista sista stund.

Då hade dessutom stjärnan Elias Á Skipagötu tvingats utgå efter en smäll mot huvudet.

Med bara tre sekunder kvar tryckte Sävehofs Felix Möller in 33-33 – och sedan blev det rörigt värre. IFK Kristianstad fick in en boll i mål och vilt jubel på slutsignal, men frågan är om det kom aningen för sent?

Efter en stunds diskussioner stod det klart att hemmalaget hade rätt – bollen passerade mållinjen när klockan redan stod på 60.00, enligt domarna.

33-33 vid full tid alltså – och förlängning 2x5 minuter.

Och där kopplade Sävehof greppet efter fortsatt stor Oli Mittun-dominans. Spelgeniet från Färöarna, kusin till Elias Á Skipagötu, såg i princip ostoppbar ut och såg till att hemmalaget ledde med 36-35 efter första fem.

Och med 38 sekunder kvar av den andra förlängningshalvleken ledde Sävehof med två bollar, men det räckte inte utan dramat fortsatte. Ludvig Åström reducerade och med tre sekunder kvar prickade Albin Selin in 39-39.

Därmed blev det ytterligare 2x5 minuter handbollsdrama inför en högljudd publik som nästan var lika svettig som spelarna.

Oli Mittun brände en straff, Sävehof slarvade lite och IFK Kristianstad ledde med 42-41 efter första fem.

IFK Kristianstad behöll greppet och vann till slut med 45-44. Noterbart är att Markus Olsson stänkte in 14 bollar.

– Så jävla starkt mentalt att vi orkar komma ikapp. Det är starkt, nu ska vi bara hem och ladda om och ta dem på torsdag, säger tränaren Stian Tönnesen.

1-1 i matcher – finalserien rullar vidare på torsdag i Kristianstad.

Texten uppdateras.