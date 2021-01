Kaoset – tvingades ta fyra coronatest

Sverige kommer att spela kvartsfinal efter att ha kört över det Ryska förbundslaget med 34-20 i söndagens ödesmatch.

En som har haft det kämpigt är Albin Lagergren. 28-åringen drabbades av covid-19 under VM-uppladdningen och har inte spelat en match sedan 13 december. Han flög ner till Egypten sent under lördagen och det var länge osäkert om han skulle hinna bli spelklar till matchen mot Ryska förbundslaget. Detta eftersom egyptiska Folkhälsomyndigheten helt plötsligt klev in och krävde ytterligare ett PCR-test, utöver de tre test han hade gjort innan.

”Nu börjar de roliga matcherna”

Men Lagergren hann bli spelklar och stod för en fin insats med bland annat tre mål. Efter matchen var han belåten och försökte sätta ord på det kaosartade dygnet han har varit med om.

– Jag höll på att missa planet till Kairo. Det var massa krångel och jag checkade in en kvart innan planet skulle lyfta, säger han och fortsätter:

– I dag (söndag) var det också massa strul. Klockan elva fick jag svaret från testet och det var negativt. Då började jag tänka på matchen. Sen krävde de (egyptiska hälsomyndigheten) ytterligare ett test efter träningen vid tolv. Då gjorde jag det så det vara bara att gå runt och vänta på resultatet. Jag försökte inte tänka så mycket utan lägga fokus på matchen.

Lagergren sammanfattar sin insats med ”bra”, och väljer att lyfta laget.

– Det är jätteroligt att spela, och nu börjar de roliga matcherna, det är vinna eller försvinna som gäller. Kroppen känns bra och jag känner mig pigg, kanske är det en liten fördel att komma senare när många andra har börjat bli trötta.

I kvartsfinalen väntar antingen Kroatien, Argentina eller Qatar från grupp två, som avgörs på måndag.