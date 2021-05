Hon blev guldhjälte i sin sista match: ”Vi är bäst”

Det var upplagt för drama – och drama blev det.

H65 Höör tvingade fram en fjärde match när de under måndagen besegrade Skuru och reducerade matchserien till 2-1.

Ett dygn senare ställdes lagen återigen emot varandra i Stockholm – och det började grinigt och intensivt.

Bortalaget inledde bättre och tog direkt kommandot. Efter dryga tio minuter hade Skuru svårt att borra sig igenom försvaret – men till slut kom utdelningen.

Skuru inledde bättre i andra halvlek

Hemmalaget reste sig och kom tillbaka och tog ledningen. Höörs tränare Ola Månsson tvingades till att agera och inom loppet av fem minuter tog han timeout två gånger.

Det gav effekt. För H65 Höör spelade upp sig och efter den första halvleken stod det 13-12 till hemmalaget favör.

– Vi är inte med från början och låter dem spela. De är mer aggressiva idag än igår och har dessutom fler skott som går in än i går. Det är tungt och fysiskt men det är bara att köra. Vi måste vinna, vi har inget annat val, säger Isabelle Andersson i C More.

Den andra halvleken inleddes precis tvärtom. Skuru var på tårna från början och Rebecca Nilsson storspelade i målet. Skuru hade, med drygt kvarten kvar av matchen, en ledning med sex bollar.

Höör lyckades därefter aldrig komma tillbaka och matchen slutade 24-22. Resultatet innebar att Skuru är svenska mästare i handboll efter totalt 3-1 i matcher.

Nilsson: ”Får väl ge fyra av tio”

En som gjorde sin sista match i Skuru är målvakten Rebecca Nilsson. 22-åringen lämnar Sverige för spel i Bundesliga och TuS Metzingen. Nilsson hyllar laget och säger att inställningen låg bakom SM-guldet.

– Det här är laget. Man skulle visa vad man har för inställning på träning, vi är bäst i Sverige. Alla gör som de ska och alla gör det för varandra. Vi har så jävla lagmoral. Alla vet vad de ska göra och alla gör det för varandra. Vi har sådan jävla lagmoral.

Men helt nöjd verkar hon ändå inte vara. På SportExpressens fråga om vad hon skulle sätta för betyg för sin insats under hela säsongen säger Rebecca Nilsson skämtsamt:

– Jag får väl ge fyra av tio. Nu måste jag springa och fira.