Isabelle Gulldén valde efter elva år utomlands att återvända till Svenska handbollsligan, SHE.

Den tidigare landslagsstjärnan skrev på för Lugi och debuten kom i fredagskvällens premiär hemma mot Kristianstad.

Men den slutade inte någon comeback-succé. Efter en tajt batalj förlorade Lugi med 27–26.

– Det säger ganska mycket om hur vår start har varit på säsongen. Det är långa perioder som är alldeles för dåliga. Vi vinner ingen man-man-duell. Framåt är det väldigt statligt. Vi fastnar och har inte alls fart under fötterna, säger Gulldén till C More.

På frågan om hennes egen insats kommer sågen fram.

– Katastrof. Jag vinner inte en enda man-man-duell. Det måste höjas väldigt, väldigt mycket.

Gulldén stod för två mål, varav ett på straff. Bästa målgörare i hemmalaget blev Cornelia Dahlström och Cecilie Bjerre med sina sju mål.

Lika många gjorde Kristianstads Siw Aabech.

