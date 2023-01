På fredag spelar Sverige semifinal mot Frankrike. Men de kommer att behöva göra det utan Jim Gottfridsson.

Under onsdagskvällens kvartsfinal bröt Sveriges storstjärna Jim Gottfridsson ett ben i handen. Skadan kommer hålla honom borta från spel resten av turneringen. Gottfridsson har tidigare uppmärksammats för sin inblandning i det svenska spelet, även när han själv inte är på planen – bland annat under timeouter. Idag meddelade förbundskaptenen Glenn Solberg att ”Gotte” inte kommer att finnas med på bänken under semifinalen.

– Jim är fortfarande en del av laget, som han varit tidigare, förutom att han inte får vara på planen. Så vi förbereder oss som inför en helt vanlig semifinal, säger förbundskaptenen.

I och med att truppen nu blivit en man mindre finns chansen att kalla in en ersättare. Huruvida det kommer att ske är inte klart ännu.

– Vi får se under dagen. Det är fortfarande en spelare som måste stå över. Så vi tänker nog att vi fortfarande har tillräckligt med spelare till finalen, säger Solberg.

Felix Claar var den spelare som ersatte Gottfridsson mot Egypten, och väntas göra detsamma mot Frankrike.

– Claar är en väldigt komplett handbollsspelare. Han är fortfarande ung. Han är en playmaker. Han kan dribbla, han har steg isättning, han har vidarespel. Han är väldigt bra bakåt. Han är en extremt bra spelare, säger förbundskaptenen om 26-åringen.

Sveriges semifinal mot Frankrike spelas klockan 21 på fredag.