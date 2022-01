Han hade mestadels satt fötterna innanför linjerna i EM-finalen mot Spanien för att slå några straffar.

Till sist fick han chansen att slå den allra sista.

För med inte ens en sekund kvar på klockan lyckades Niclas Ekberg bli stor hjälte och skjuta EM-guldet till Sverige.

Detta sedan han med vänsterarmen först fintat ned målvakten och satt bollen högt i mål.

Han berättar själv om tankarna som gick genom huvudet när Sverige gick in i det där sista anfallet. 33-åringen hade nämligen en känsla av att han skulle få kliva in och slå en sista straff i det här mästerskapet.

– Jag hade en konstig känsla. Med 12 sekunder kvar tittade jag upp och får en känsla i magen att snart är det straff. Det blir ofta i sådana avgörande moment att det blir det. Vi går all in, de går all in och det blir situationer som ofta renderar i straff. Så jag tänkte att jag är beredd, säger han.

”Det var bara att vinna ett EM-guld”

Då var det helt enkelt inga konstigheter när straffen väl dömdes till Albin Lagergrens fördel.

– Det var bara att packa ner boysen i ryggäcken in på banan och vinna ett EM-guld, säger han och fortsätter:

– Det här har jag gjort miljontals gånger. men det är klart att det är ett mentalt spel. Jag tänkte efter finten att nu ska den bara in.

I guldyran efter matchen hyllades han också av turneringens mest värdefulle spelare, Jim Gottfridsson.

– Han har visat kylan förr. Han har haft det tufft, suttit i karantän i 15 dagar, men det där är vinnarskalle och fingertoppskänsla. Det är världsklass. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är i det läget, säger ”Gotte”.

Isoleringen var till hjälp: ”Har youtubeat”

För Ekbergs egen turnering gått som allt annat än på räls. Inte minst då han varit en av spelarna som spenderat stora delar av den i karantän på ett hotellrum.

Men den tiden kan ha hjälpt honom när det väl blev dags att slå en straff.

– Isolationen var inte så illa ändå. Jag har försökt göra det bästa av det och googlat och youtubeat vad man kan träna och göra på små ytor. Litegrann har man fått göra för att ha kroppen i gång och få tiden att gå, mer kan man inte göra, säger han och fortsätter:

– Sen har man haft en klump i magen varje gång man testat sig, ”vad blir det för svar nu?”. Det har varit en speciell tid men det är oerhört, oerhört skönt att ta en sådan här titel med den här gruppen.

Ekberg: ”Det är världsklasspelare vi har”

För efter tiden i karantän var det inte heller några konstigheter när han anslutit till truppen. Känslan har varit densamma och glädjen har alltid funnits där.

– När man kom ut var det som att man varit isolerad en dag. Man kommer ut och allt är som vanligt. Grabbarna är goa och tar emot en med öppna armar. Man känner sig aldrig som att man är utanför där, säger Ekberg.

Just den fina känslan har sedan gått att bära med sig in på handbollsplanen och till sist givit ett guld.

– När man byggt upp det tar man med sig så mycket in på banan. Vi visar det i så många matcher att det kvittar vem vi sätter på banan. Det finns en sån tro på att alla ska leverera och när man har det i ryggen levererar man också. För potential och kapaciteten har vi, det är världsklasspelare vi har i laget. Det är inget tvivel om det. vi ska bara få ihop det på kort tid och kemin är otroligt viktigt där.

– Jag hoppas att det speglades i tv-rutan också hur skoj vi har tillsammans.

