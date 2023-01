Har känt till rapporten – i flera år: ”Olyckligt”

Under söndagsmorgonen publicerade danska TV2 ett avslöjande, byggd på en hemlig rapport från analysföretaget Sportradar.

I rapporten namnges åtta domarpar, som skulle kunna vara kopplade till matchfixning.

Sportradar ha registrerat 26 toppmatcher inom handbollen, spelade mellan september 2016 och och november 2017, som visar på ”uppenbara tecken på matchfixning”.

Flera av domarna har dömt på högsta internationella nivå och är på plats i Sverige för att döma i VM.

– Domarna borde ha stängts av omgående, säger Chris Kronow Rasmussen till TV2.

Stefan Lövgren, tidigare storspelare, nu verksam i EHF:s exekutiva kommitté, tog del av rapporten för flera år sen.

– Ja, absolut. Det gjorde jag. Det kom till oss på EHF redan i december 2018. Det anmäldes senare till österrikisk polis (förbundets huvudkontor ligger i Wien). Det är viktigt att veta att det polisanmäldes för flera år sen, säger han.

– Tyvärr har det inte kommit något resultat där. Det ligger där som ett öppet case. Det är där vi är just nu, det är bara att konstatera.

Stefan Lövgren: ”Jätteolyckligt”

Förbundet har ett nära samarbete med Sportradar, som övervakar över 1 000 handbollsmatcher varje säsong, och som larmar vid avvikande bettingmönster.

– Matchfixning är olagligt och något som vi givetvis ser väldigt allvarligt på. Det är alltid tråkigt när det dyker upp misstankar om det. I och med att det är en brottslig handling anmäls det också till polismyndigheten i Österrike.

Extra tråkigt under ett VM?

– Ja, det är så klart jätteolyckligt och tråkigt. Samtidigt har delar av den här rapporten kommit ut tidigare. Det är jättetråkigt för sporten om den drabbas, vi vill ju helst ha fokus på VM och spelarna. Samtidigt är detta en mycket tråkig del av idrotten som måste hanteras. Det måste belysas.

Hur ser du på kritiken om att ni borde ha stängt av de utpekade domarna?

– Jag har sett att finns åsikter om det, olika åsikter, men där går man efter devisen att man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Och det finns som sagt ett öppet ärende hos polisen. Om det visar sig att det handlar om en brottslig handling och det väcks åtal.. ja, då blir det ju en helt annan sak.

Lövgren fortsätter:

– VI väntar på polisen. Men det är olyckligt att det tar så otroligt lång tid.

Men ni måste ju ha varit i kontakt med de utpekade domarna?

– Det är inte vi i exekutiva kommittén som har skött det. Det finns ju de som är ansvariga för domarna också, så jag kan inte exakt svara på vad som har skett och sagts där.

Kristjan Andresson, tidigare förbundskapten för Sverige. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Tidigare förbundskaptenen: ”Det vore naivt”

Kristján Andrésson var förbundskapten för Sverige mellan 2016 och 2020.

Han har också tagit del av TV2:s granskning.

– I och med att matchfixning är så utbrett i världen i massa olika idrotter, så vore det naivt att tro att det inte finns inom handbollen. Nog tror jag att det finns problem här också. Jag har sett rubriken och hört lite grann om rapporten, men jag har inte läst själva rapporten så jag vet inte exakt vilka det ska handla om – men att det finns kan jag absolut tänka mig med tanke på att det som sagt är så utbrett i världen, säger han.

Du var förbundskapten under åren som det här ska handla om, men det var inget du reagerade på i matcher?

– Jag tog över landslaget 2016 och vi spelade först VM 2017... Nej, det är inget jag kan minnas i alla fall.

Handbollen har, åtminstone utifrån vad som är känt utåt, varit förskonad från den här typen av problem. Tror du att det kan finnas ett mörkertal?

– Ja, jag tror att där det finns möjlighet att tjäna pengar – där finns det också oftast väldigt kreativa människor som kan försöka utnyttja hål i systemet. Sen finns det oroväckande saker som människor råkar ut för i samband med matchfixning, under press och så vidare, men det har jag ingen koll på hur det ser ut just i handbollen. Men att det skulle kunna finnas... varför skulle just handbollen vara förskonad när det ser ut som det gör i resten av idrottsvärlden?

– Men som sagt: Jag själv upplever inte att jag har varit med om nån sån tillställning.

Sveriges förbundskapten Glenn Solberg. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Sveriges nuvarande förbundskapten Glenn Solberg:

– Jag vill gärna kommentera det när jag vet mer och har satt mig in i saken, men det är så farligt att kommentera något man inte vet något om. Därför måste jag tyvärr avstå.

Hur ser du på att den här typen av problem kan finnas inom handbollen?

– Det är klart att vi inte vill ha det i handbollen, men jag måste som sagt sätta in mig i saken först. Sen kan jag gärna kommentera det, men jag fick nyss reda på det.

LÄS MER: Hemliga rapporten som skakar om VM