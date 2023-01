Sverige har spelat sju matcher i handbolls-VM.

Samtliga har börjat 20.30.

Faktum är att alla sena matcher under mästerskapet har börjat då, med två undantag; Frankrikes matcher mot Polen och Spanien. När Sverige nu möter just Frankrike i VM-semifinal under fredagskvällen är även den matchen framflyttad en halvtimme och börjar således 21.00.

Hur det kommer sig?

Enligt Expressens uppgifter har det med den franska tv-rättighetsinnehavaren att göra. Att 21.00 är en mer gynnsam tid för den franska tv-publiken.

Stefan Lövgren, som sitter i det europeiska handbollsförbundets exekutivkommitté har själv också gjort observationen, men kan inte bekräfta uppgifterna.

– Matchtiderna beslutas av IHF (internationella handbollsförbundet) tillsammans med rättighetspartnern Sportfive, vilket gällt under hela VM. Exakt hur, och på vilka grunder, det beslutats har vi ingen insyn i, säger Lövgren.

Och fortsätter:

– Men jag kan konstatera att Frankrike spelat 21.00 tidigare i turneringen.

Förklaringen: därför är matchen senarelagd

När Expressen når Viaplays presschef Fredrik S Johansson bekräftar han att det är den franska rättighetsinnehavaren som styrt om matchtiden.

Matchtiden ändrades så fort Frankrike slagit ut Tyskland.

– Det franska sändande tv-bolaget har ett speciellt avtal med rättighetsinnehavaren Sportfive som gör att de i utvalda matcher kan välja matchstart 20.30 eller 21.00. I detta fall har inte Viaplay möjlighet att påverka, säger han.

Fredrik S Johansson tror dock inte att den senare matchtiden påverkar intresset för den stekheta semifinalen mellan Sverige och Frankrike.

– Det är en het match som många ser fram emot, så vi är ganska övertygade om att våra tittare är beredda på att vänta på avkast i ytterligare 30 minuter, säger han.