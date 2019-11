Fansens ord får vara med på specialtröjan

Sverige är en av tre värdnationer för handbolls-EM i januari, ett mästerskap SportExpressen storsatsar på.

När Sverige inleder turneringen mot Schweiz i Scandinavium, Göteborg, den 10 januari kommer Jim Gottfridsson, Lukas Nilsson, Kim Ekdahl Du Rietz och de andra stjärnorna göra det i en specialframtagen tröja tillsammans med supportrarna.

Svenska supportrar har nu en möjlighet att skicka in sin specifika dröm de bästa trycks på tröjan.

– Vi vill att våra fans ska komma så nära landslaget som möjligt och känna delaktighet i resan. Samtidigt som det kommer vara en extra push för spelarna att känna supportrarnas stöd och ett ansvar när fansens drömmar bärs på deras axlar. Förhoppningsvis hjälper det här oss i jakten på medaljer, säger Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget.

Tröjan kommer också bäras i en eventuellt final.

Sverige lanserar specialtröja till handbolls-EM

Senaste gången Sverige anordnade mästerskapet var 2002. Då slutade det med ett guld under Bengt ”Bengan” Johanssons ledning efter en rysare mot Tyskland i Globen. En final som sågs av drygt tre miljoner tv-tittare.

– Sverige har en anrik handbollshistoria och vi vill fortsätta förvalta det arvet. Speciellt nu när vi är på hemmaplan i ett mästerskap. Hjälp oss genom att skicka in din dröm så ska vi göra allt vi kan för att bära din dröm på våra axlar med värdighet och respekt. Förhoppningsvis hjälper det oss till seger, säger Sveriges lagkapten Jim Gottfridsson.

Fotnot: Drömmar till landslagströjan lämnas in under perioden 15 november till och med 29 november via handbollslandslaget.se eller via handbollslandslagets sociala medier. De bästa och mest populära drömmarna trycks på matchtröjan. Alla som lämnar in en dröm har dessutom chansen att vinna ett VIP-paket till finalen med matchbiljetter och möte med landslagsspelarna.