Experten inför dramat: ”Norges svaga punkt”

Hur stor chans ger du Sverige i kvällens nyckelmatch mot Norge? Och vad krävs för att Sverige ska rubba guldfavoriten?

– En sådan här match vinner Norge åtta gånger av tio, och just nu är det endast Frankrike som kan mäta sig med norskorna. Det som krävs för att skaka Norge är att Sverige först och främst får till sitt försvarsspel. Det har inte varit perfekt så här långt, å andra sidan har Sverige endast spelat en normal match, mot Nederländerna, de andra matcherna har varit något helt annat. Ska Sverige höja sitt försvarsspel är Anna Lagerquist medverkan helt central, och hon har ännu inte kommit i gång på det sättet som vi är vana att se henne. Norge har ett fantastiskt anfallsspel, med både fart och finess. Men Anna är fantastisk på att trasa sönder anfallsspel och får hon träff mot Norges anfall, då får Sverige den energin som behövs.

Vilken match i matchen blir avgörande?

– Målvaktsmatchen är alltid viktig, speciellt när Norge står på tur och klarar våra målvakter hålla jämna steg med de norska kanonerna, då är otroligt mycket vunnet. Förmodligen blir det Jessica Rydé som startar, hon gjorde en bra första halvlek mot Nederländerna och är skarp på närskott. För närskott praktiserar Norge väldigt mycket då de spelar ett snabbt anfallsspel där intentionen är att få isär motståndarna, och få lägen emellan dem. Kommer inte Jessica i gång hoppas jag Johanna Bundsen är redo att utföra stordåd. Målvaktsparet i Norge, Lunde/Solberg är två helt otroliga målvakter, med en höjd i sitt spel, som få kan matcha. Fungerar inte en, så har de alltid en hungrig supermålvakt på lut. Denna matchen måste bli jämn, annars blir det otroligt tufft.

Framåt då, hur ska Sverige agera offensivt för att få hål på norskorna?

– Norge löper klokt och bra, både fram och tillbaka. Sverige är helt beroende av ett fungerade kontringsspel och detta kommer givetvis Norge försöka stoppa. Och skulle det hända, då blir det svenska anfallsspelet helt avgörande ikväll. I perioder mot Nederländerna flöt anfallsspelet på riktigt fint, men i perioder var det mindre bra. Båda våra ytternior, Roberts och Lindqvist, har levererat hittills, men på mittnio kan spelet bli bättre. Strömberg var en gigant under OS, men det spelet saknades under matchen mot Nederländerna och hon måste hitta tillbaka till OS-spelet. Dessutom har Sverige haft svårt att integrera spelarna som inte startar matcherna, kan de spelarna göra skillnad, då blir också Sverige ett mer slagkraftigt lag och inte helt beroende av sin startuppställning.

Jamina Roberts har verkligen klivit fram som en världsstjärna. Vad har varit avgörande för att hon ska kunna spela på den här nivån, och vad har Axnér för roll i det?

– Det började i OS, där Jamina fick full mandat som vänsternia och spelade mer eller mindre nonstop under turneringen. Succén var ett faktum och hon kom med All Star Team. Under hösten, med Sävehof i Champions League, har hon konserverat sin otroliga form och just nu är hon världens bästa duellspelare. Tomas Axnér har tagit ut flera spelare som är skickliga i duellspelet och anfallsspelet grundar sig i att spelarna ska hamna i gynnsamma lägen för att kunna utmana sin motståndare. Därför hoppas jag Sverige fortsätter att mata Jamina med bollar, både i kontringen och i anfallet, då Norge har sin svaga punkt, just på den positionen, som ska ta hand om Roberts.

Kan Nathalie Hagman ta med sig målformen in mot lag av den här kalibern?

– Som jag sa innan, de matcherna där Nathalie gjorde 19 mål, de matcherna finns inte längre i turneringen. Nu är det helt andra prioriteringar och för Hagmans del blir det minst lika viktigt att löpa hem då hon kommer att ställas mot en av världens bästa kontringsspelare, Camilla Herrem. Offensivt är Hagman fortsatt viktig, inte minst för att hon är lite mer ensam, då hennes parhäst Mathilda Lundström är borta på grund av skada. Dessutom har Norges världsmålvakt Kathrine Lunde en svaghet, kantskott från höger. Därför ska Sverige försöka få ut så mycket bollar som möjligt, både till Hagman ute till höger och till Hansson ute på vänsterkanten.