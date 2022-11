Tomas Axnérs landslag hade bestämt sig för att sätta tempo furiuso för att aldrig fastna i balkanhandbollens vagga, där svenska landslag rätt ofta somnat in.

Det gick fort.

Men det blev också lite väl speedat.

Alla skulle göra allt på egen hand och det skulle gå i så vansinnigt högt tempo att många glömde bort vad de egentligen skulle göra.

Ja, Sverige hade bara släppt in tre mål efter matchens första kvart. Men inte gjort fler än sju, trots väldigt många möjligheter i uppställt spel.

Går vi enbart på resultat, räknade räddningar, stolpträffar och procent i stora lägen, så var det Jessica Ryde i målet som var den stora skillnaden i den första halvleken.

Melissa Petrén, Nina Dano, Jenny Carlsson och Kristin Thorleifsdottir - tre av de spelare som Axnér hoppas kunna göra skillnad i detta mästerskap - körde på i Formel 1-tempo på en 70-väg och det gick lite för fort ibland.

Det blev för mycket one-woman-show, för stressat, för mycket för snabbt.

Men jag gillade ambitionen.

Hellre det än att spela avvaktande, för det kan vara förödande mot lag som som Serbien.

Nu fastnade Sverige aldrig i någon Ivano Balic-handboll, där balkanlaget fick styra tempot genom att dra ned på det.

Sen är det också farten som är en stor del av det här svenska anfallsspelet. Däremot är det så att Tomas Axnér vill ha variation på den genombrotts- och kontringshandboll som Sverige ibland fastnat i (med goda resultat, ska sägas).

Av det ”nya” såg vi inte mycket alls i den här matchen.

Det behövdes inte.

För Serbien kom aldrig riktigt nära trots perioder av ganska medelmåttig svensk handboll.

Det kan finnas ett sparkapital där och det kommer att krävas när det bränner till på allvar.

Annars var det som vanligt:

Nathalie Hagman kontrade sönder serbiskorna, det var Carin Strömberg som kom in under några minuter och fick Sverige att andas och det var Jamina Roberts som ledde styrkorna med stil när andra halvlek drog igång.

Och sen var det over and out, trots att svenskorna överträffade sig själva i att göra Serbiens målvakt till en levande vägg.

Nu väntar en riktig rysare redan i andra matchen.

Slovenien besegrade sensationellt Danmark inför en fanatisk hemmapublik och kanske är det slovenskorna som MÅSTE besegras för att ta till ett läge som kan ge semifinal.

Det är i sig ett läskigt läge.

Men också en öppning som kan ge Sverige oanade möjligheter med Danmark i brygga.

Jag tror det är utmaning som det här landslaget älskar.

Målvakten är på plats, försvaret stabilt, anfallsalternativen är många, självförtroendet gott, förutsättningarna utmärkta.

Full fart framåt, trots allt.