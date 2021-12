”En skandal – det är inte bra för spelarna”

Sverige går in i VM i Spanien under fredagskvällen. Sveriges grupp avgörs i Torrevieja – och svenskorna kan glädja sig åt att de inte behöver spela i arenan i Granollers.

Under torsdagens premiär för Danmark mot Tunisien sågs spelarna sitta inlindade i tröjor och handdukar för att hålla värmen på bänken.

Dansk ilska mot kylan

Trots att staden Granollers i Katalonien inte drabbas av någon isig vinter är temperaturen låg inne i arenan.

– Det är en skandal, för det är inte bra för spelarna, säger den danska TV2-experten Bent Nyegaard enligt kanalen.

Det har blivit varmare inne i arenan – men inte tillräckligt varmt.

– Som spelare ska man försöka hålla sig varm på bänken och så kommer man in till sådan kyla. Jag tycker det är under all kritik att det inte är varmare, säger den tidigare spelaren Laerke Möller, även hon expert för TV2.

”Inte särskilt roligt”

Högersexan Trine Östergaard har också uttalat sig om kylan.

– Det är väldigt kallt. Det är faktiskt inte särskilt roligt men vi stoppar ner det i ryggsäcken och det är inget som kommer påverka oss, säger hon till TV2.

Hon är glad över att temperaturen i arenan har höjts.

– På träningen var det nästan outhärdligt men i dag (torsdag) kunde vi trots allt få till en bra uppvärmning och få lite värme i kroppen. Så det är mer ett problem att hålla uppe värmen när man kommer ut och sitter på bänken. Vi måste bara vänja oss vid det och vara bra på att få i gång kroppen när vi har suttit på bänken i några minuter.

