Emil Mellegård om kusinens framgång

När Lucas Pellas inte blev kvitt covid ringde förbundskapten Glenn Solberg till 24-årige Emil Mellegård.

Nu väntar EM-premiär mot Bosnien för Sverige och mästerskapsdebuterande Mellegård.

– För min del så är det lite overkligt. Att bli inringad för tio elva dagar sedan och nu ska man spela en EM-premiär och göra mästerskapsdebut. För mig är det väldigt stort, en dröm som går i uppfyllelse att få vara med på ett mästerskap och att representera Sverige, säger Emil Mellegård inför torsdagens match.

Inspireras av kusinen

Och det här med att komma sent in i trupper verkar vara något som ligger i den Mellegårdska släkten. I början av december blev nämligen Emils kusin, Olivia, uttagen som siste spelare till damlandslagets VM. Väl där gjorde hon ett stort avtryck med sitt riviga spel och efter att ha lobbat in kvitteringen mot Norge i matchens skälvande slutsekunder.

– Vi har skickat lite till varandra via sms och jag har grattat henne till ett fint mästerskap och på det sättet som hon gjorde det. Jag har sagt att jag är imponerad av henne och sättet hon spelar handboll, det är någonting som jag försöker att ta med mig i mitt spel. Hon är en stor inspirationskälla för mig, berättar Emil.

Vad lär du dig av henne?

– Sättet hon spelar handboll och att hon alltid ger hundratio. Hon är otroligt aktiv i sitt försvarsarbete där hon som kantspelare axlar en tvåaroll bakåt, det är inte många som kan göra det som kantspelare. Hennes aktivitet och orken att heltiden vara på tårna och vara en jävel bakåt.

Duellen med Hampus Wanne

I EM konkurrerar Mellegård med Flensburgstjärnan tillika målmaskinen Hampus Wanne i rollen som vänstersexa.

– Hampus Wanne är ju Hampus Wanne och för mig är han världens bästa på vänsterkanten just nu. Han har haft otroligt fina säsonger de senaste säsongerna och har ju gjort det otroligt fint i landslaget så jag har jättestor respekt för honom, säger Mellegård.

Hur ser er relation ut?

– Vi har byggt upp en fin relation under veckan i Allingsås där jag har kunnat fråga honom saker och han har varit väldigt fin med att kunna prata med mig om vilka detaljer som han jobbar med. Jag har stor respekt för Wanne och det är en otroligt fin människa.

Tuff konkurrens med andra ord. Men när chansen väl dyker upp tänker Mellegård fortsätta spela det spel han bjuder på i klubblaget HSG Wetzlar.

– Ett aktivt försvarsarbete och utnyttja min storlek som kantspelare. Och sedan glädjen jag fick med mig när jag fick reda på att jag skulle spela mästerskapet. Jag ska försöka att visa den på bänken och när man kommer in på planen och utstråla en enorm glädje över att få representera Sverige, det tror jag mycket på, avslutar Emil Mellegård.