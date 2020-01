Ilskan: ”Ofattbart – det här blir larvigt”

Sverige vann sin öppningsmatch i handbolls-EM mot Schweiz med 34-21.

Efter en något trevande inledning kom Sverige igång ordentligt efter tio minuter spelade. Detta efter ett storspel av Sveriges målvakt Andreas Palicka som stått för flera fina räddningar.

Men Palicka ville även bidra i offensiven. Vid två tillfällen under den första halvleken blev målvakten målskytt när Schweiz tog ut målvakten under sina anfall, för att få in en extraspelare. Pallicka tog påpassligt vara på tillfällena och kastade retligt in bollen i motståndarnas mål.

Utnyttjade taktiken

– Jag tänker inte avslöja hur man gör mål på Andreas Palicka, säger expertkommentatorn Clas Hellgren i TV6.

Sverige sprang därefter ifrån och ledde med 14-7 efter 20 minuter spelade. Gång på gång utnyttjade hemmalaget Schweiz taktik att ta ut målvakten i anfallen.

– Att Schweiz fortsätter att spela sju mot sex, det är ofattbart!, säger Clas Hellgren i TV6.

– Nu måste de sätta in målvakten. Det här blir larvigt, fortsätter Robert Perlskog.

– Ja, det går inte att hålla på så, svarar Hellgren.

Legendarens kritik mot Schweiz

Den svenska tränarlegendaren Bengt ”Bengan” Johansson sågar också taktiken.

– Det är självmord, säger han till SportExpressen.

Bortalagets drag imponerade inte heller på Magnus Grahn, expert i SVT.

– Den är katastrofal, det är ett självmord i deras spel. De är hyggligt med i matchen, men sedan havererar de fullständigt och Sverige kan ganska enkelt trycka ifrån. Jag gillar inte det där spelet, men det får stå för dem, säger han och fortsätter.

– I kvalet och tidigare landskamper har de varit framgångsrika med det här. Men jag tror inte de var beredda på att se ett aggressivt Sverige som neutraliserade deras storstjärna.

Sverige vann till slut med 34–21. Efter matchen visade Jim Gottfridsson förståelse för den schweiziska taktiken.

– Jag förstår dem ändå. De har en spelare som Andy Schmid – han har avgjort många matcher i Bundesliga på det sättet. Jag kan förstå att de fortsätter med den taktiken, säger han.