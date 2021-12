Domen: Svenskorna som måste höja sig

Sverige går in i huvudrundan med tre poäng, vad tror du kommer krävas för att det ska bli kvartsfinal?

– Chansen är stor att detta går mot en målskillnadsaffär mellan Sverige och Nederländerna, om vem som ska knipa den andra kvartsfinalplatsen vid sidan av Norge. I dagens match mot Kazakstan krävs det en vinst, med en väldigt stor segermarginal. Och detta kommer förmodligen bli en väldigt speciell tillställning att beskåda, där Sverige under matchens alla 60 minuter, kommer ge 100 procent i alla situationer, mot ett lag som är klart sämre. Nästa match är mot «omöjliga» Norge, som i detta mästerskap har allting på plats och givetvis blir en knalltuff nöt att knäcka. Skulle det bli svensk förlust där, är det dock viktigt att hålla nere förlustsiffrorna på grund av den eventuella målskillnadsaffären med Nederländerna. Skulle Sverige, mot alla odds, vinna mot Norge, ja då ser det ruskigt bra ut. Sverige avslutar gruppspelet mot Rumänien, viktig match givetvis. Vinst först och främst, som aldrig är givet mot Rumänien. Och än en gång blir målskillnaden väldigt viktig.

Kan Kazakstan förstöra de svenska slutspelschanserna i kväll? Och vad ska Tomas Axnérs spelare främst se upp med?

– Kazakstan är ett snäpp upp mot våra tidigare motståndare Puerto Rico och Uzbekistan. Ett betydligt mer storväxt lag med tydligare linjer i sitt spel. Största stjärnan heter Irina Alexandrova och är en lång skytt med ett tungt skott. Denna spelare är bra och här måste Sverige se upp. Vid sidan av Irina har Kazakstan ytterligare en spelare som kan blixtra till emellanåt, Dana Abilda, också niometersspelare. Även hon besitter ett bra skott. Dessa två är de stora hoten hos Kazakstan, ibland kryddat med något inspel till deras linjespelare.

”Hon blir dunderviktig”

Vem har varit den främsta svenska spelaren så här långt i turneringen?

– Två vinster och en oavgjord är Sveriges facit så här långt. Vinsterna med totalt 67 plusmål går inte att värdera, därför blir den härliga matchen mot Nederländerna det enda bevisunderlaget. Offensivt är Jamina Roberts Sveriges världsstjärna, hon är lite som Anna Vyakhireva, omöjlig att fånga in och är i en sanslös form. Mot Nederländerna var hon magisk i långa perioder. Elin Hansson på vänsterkanten, iskall i allt hon företar sig, och med ju sämre lägen desto vassare avslut. Mot Nederländerna, när det stod och vägde under perioder, tvekade hon aldrig och lurade Tess Wester flera gånger om. Emma Lindqvist, balansspelaren i Sverige, spelar sällan minus med sig själv. Tar den rollen hon får och löser den oftast med bravur. Hon hade 4/4 mot Nederländerna samt ett stabilt försvarsspel, en dag på jobbet för Lindqvist. Linn Blohm gör alltid ett gediget jobb, så även mot Nederländerna. Trots att hon hade domarna emot sig krigade hon hela vägen in. Målvakten Jessica Ryde gör en riktig bra första halvlek, men orkar inte helt i andra, oavsett blir hon dunderviktig längre in i turneringen.

Vem eller vilka i det svenska laget behöver lyfta sin nivå ytterligare för att det ska kunna bli kvartsfinal?

– Sverige förlitar sig väldigt mycket på sin förstauppställning och ska laget nå en kvartsfinal, vilket är fullt möjligt, då tror jag fler spelare vill vara med och bidra. Mycket var bra mot Nederländerna, men det finns alltid saker som kan bli bättre.

– Spelarna som startade på bänken hade svårt att göra avtryck när de kom in i spelet. En av världens bästa försvarsspelare, Anna Lagerquist, spelade 15-20 minuter, men kom aldrig riktigt in i matchen och hon kan bidra med så mycket mer.

Laget som imponerat mest i VM

– Jenny Carlsson, vansinnigt bra i OS senast, har haft skadebekymmer i höst, hittade inte alls timingen när hon spelade. Melissa Petrén öser in mål i danska ligan, men har en helt annan roll i blågult, med mindre speltid. Hade även hon det tufft inledningsvis.

– Nina Dano, gjorde två mål tidigt, hade något tekniskt fel och spelade frejdigt. Kan hon spela lite mer vårdat, då har vi definitivt en tillgång på högernio. Till slut Johanna Bundsen, kom in sent i ett tufft läge, men fick inte tag i bollarna. Hon kan mycket mer och jag hoppas vi får se det redan mot Kazakstan.

Vilket lag har imponerat mest hittills i VM?

– Flera lag har gjort sin plikt så här långt i turneringen. Storfavoriterna Frankrike och Norge har vunnit sina första matcher utan några som helst problem. Ryska Federationslaget har också full pott. Sverige och Nederländerna spelade oavgjort i VM:s mest fartfyllda tillställning och båda lagen duellerar om en kvartsfinalplats. Men det lag som imponerat mest så här långt är Danmark. De fick en blytung skada tidigt i mästerskapet då spelfördelaren Mia Rej skadade knät och tvingades utgå. Men detta har inte påverkat lagets insats på handbollsplanen. De förfogar över ett av turneringens bästa målvaktspar i Toft/Reinhardt, försvarsspelet är i klass med Frankrikes och anfallsspelet blir bättre och bättre. Gårdagens vinst mot Ungern med 30–19 var en maktdemonstration, och en signal till övriga lag att Danmarks jakt på medalj är fullt realistisk.