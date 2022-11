Olyckan var framme tidigt för Nina Dano i Sveriges 33-22-seger mot värdnationen Slovenien. Hon föll illa och vred sig i plågor på golvet. Dano fördes till sjukhus och efter matchen stod det klart att EM var över för Dano sedan hon drabbats av en fraktur på underbenet.

– Vi lider alla med Nina som inte kan spela mer den här turneringen och önskar att hon snart är tillbaka på planen igen, säger förbundskapten Tomas Axnér.

Dano är gipsad och flyger nu hem till Sverige.

I motsatt riktning åker Skuru IK:s Clara Petersson Bergsten.

– Vi har valt att kalla in Clara som var med under uppladdningen och har varit med under tidigare samlingar och känner att vi har många bra möjligheter på högerpositionerna, säger Axnér.

Hon ersätter Dano i EM-truppen

Petersson Bergsten debuterade i A-landslaget i den avslutande EM-kvalmatchen i våras och var också med under uppladdningen i Karlskrona inför EM.

– Jag fick ett samtal från Johanna (Wiberg, assisterande förbundskapten) sent i går kväll och blev glatt överraskad. Jag är så klart väldigt glad och stolt över att få spela ett mästerskap för första gången och hjälpa laget, men samtidigt samtidigt är det också dubbla känslor då jag är ledsen för Ninas skull, säger hon i ett pressmeddelande.

Sverige är redan klart för huvudrundan på EM, men morgondagens match mot Danmark avgör hur många poäng Sverige kommer dit med.