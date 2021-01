”Chile ska inte störa det svenska laget”

Hur stor är den svenska segerchansen i procent mot Chile, och vad blir extra viktigt för att undvika en negativ skräll?

Denna match vinner Sverige. Chile har några hyggliga spelare, men det ska inte störa det svenska laget att ta sin andra seger, segerchansen i procent sätter jag till 90–10 i svensk favör.

Blågult ska fortsätta på den inslagna vägen med ett hårt arbetande försvar, ett försvar som är kompakt och där ingen blir utlämnad. Då får våra målvakter den hjälpen de vill ha och kan sätta i gång kontringsspelet blixtsnabbt. I anfallsspelet är det bra om Sverige fortsätter hålla bredden, ha snabba bollsläpp, få tekniska fel och ett utspritt målskytte, då kommer laget fortsätta att skörda nya framgångar.

Finns det anledning att skruva upp de svenska VM-förväntningarna efter den imponerande premiärsegern, hur långt kan de gå?

Det var en perfekt premiär, med ett nytt Sverige och en ny förbundskapten. Nordmakedonien bjöd på motstånd i tio minuter sen var matchen över, mycket på grund av ett hårt arbetande Sverige som höll sig till matchplanen i 60 minuter. Hur långt Sverige kan nå i denna turnering? Första riktiga testet kommer på måndag, då hemmanationen Egypten står för motståndet och vinnaren i den matchen kommer ha ena foten i kvartsfinalen. Egypten kommer få ha favoritstämpeln, men Sverige kommer sälja sig dyrt. Oavsett hur det går i den matchen så tror jag Sverige kommer nå kvartsfinalen, precis som Sverige gjorde 2017 i VM i Frankrike, då också med ett nytt lag och en ny förbundskapten.

Vilka två spelare var de största utropstecknen i segern mot Nordmakedonien?

Hampus Wanne visade upp ett briljant spel och just nu finns det inga begränsningar hos honom. I mina ögon är han världens bästa vänsterkant just nu, farlig över hela banan och dessutom med ett vasst försvarsspel. Fredrik Pettersson gjorde ett makalöst bra försvarsjobb mot Nord Makedonien. Hela tiden hårt arbetande, låg rätt i positioneringen, stal flera inspel och stod upp fysiskt, vilket kommer bli viktigare och viktigare ju längre in i turneringen vi kommer.

Hur kan man redan nu se att den nye förbundskaptenen Glenn Solberg satt sin prägel på det svenska landslaget?

Glenn Solberg är en av de bästa norska handbollsspelarna genom alla tider, och han var lika bra i försvarsspelet som i anfallsspelet. Han vill inte ha en massa byten anfall/försvar och detta visade han tydligt i matchen mot Nordmakedonien. Resultatet blev ett flygande kontringsspel, där Jim Gottfridsson trivdes som fisken i vattnet, när han levererade stenhårda passningar till frispringande svenskar. Glenn har alltid varit en utpräglad lagspelare, där laget alltid kommer först och inte individen. Detta var också tydligt då laget hela tiden underordnade sig taktiken. Jag tror att Solberg är väldigt distinkt med vad han förväntar sig av sina spelare och du ska förtjäna din plats, utifrån vad laget har kommit överens om.

Vilken enskild svensk spelare av alla de som lämnat återbud saknar du mest, och varför?

Mattias Zachrisson. Tyvärr var han tvungen att sluta spela handboll på grund av en krånglande axel. En gudabenådad handbollsspelare med en x-faktor som få spelare besitter. Just i de mest kritiska ögonblicken var han som bäst och kändes nästan ostoppbar, på vilken position som helst. Han var råstark. Jag såg en gång när han höll emot den franske linjejätten Fabregas utan att förta sig. Han var en kreatör och hade förmågan att skapa någonting av ingenting. Zacke vann matcher på egen hand och såna spelare hittar man inte var som helst .