”Blir ingen bra reklam för sporten handboll”

1. Efter två enkla matcher ställs Sverige nu mot tuffare motstånd i form av regerande världsmästarna. Vad krävs i kväll för svensk seger?

– Det kommer att krävas en absolut fläckfri insats. Nederländerna har tagit fem mästerskapsmedaljer de senaste sex åren, och detta facit kan endast Norge och Frankrike mäta sig med. Nederländernas absolut största styrka är deras fart, i både kontring och anfall, bollen och fötterna formligen flyger fram. Sveriges viktigaste uppgift i kväll blir bromsa farten eller helst få till så många frikast som möjligt, då är mycket vunnet. Sverige vill också kontra och jag hoppas att den fart som laget hade i OS senast är intakt, då får laget de lätta målen som kommer bli så viktiga. Svenska anfallsspelet kan ibland vara ett aber, men det kan också flyta på riktigt fint. Nyckeln här ligger hos Carin Strömberg, har hon en bra afton då sprider sig ett lugn och hela laget blir en svårstoppad enhet. Detta är en helt öppen match, men där Nederländerna ändå får gälla som svag favorit. Oavgjort blir mitt tips.

2. Vem är största hotet mot Sverige i kväll, och vem i det svenska laget ska stoppa henne?

– Nederländernas största stjärnor heter Polman, Abbingh och Wester, alla med stor rutin, men skadeproblem och form har gjort att ingen riktigt vet var de befinner sig handbollsmässigt just nu. Formstarkast just nu är Dione Housheer, endast 22 år ung är hon redan en av världens bästa spelare på högernio-positionen. Hon kommer att ställas mot en annan av världens hetaste spelare just nu, Sveriges Jamina Roberts. Båda spelarna har sina absolut största styrkor i det offensiva spelet, den av dem som löser den defensiva uppgiften bäst har gett sitt land en stor fördel i denna «åttondelsfinal», för så viktig är matchen. Vinst här och det laget kan mer eller mindre kvittera ut sin kvartsfinalbiljett. Den andra platsen lär storfavoriten Norge lägga beslag på, allt annat vore en otrolig sensation. Housheer har ett riktigt vasst skott från golvet, hon kan komma in i banan på hoppskott, men hon är även farlig i sin «kullagerfint» utåt i fältet. En hal och svårfångad spelare som Sverige måste ha ögonen på hela tiden.

3. Linn Blohm är förkyld och stod över träningen i går. Hur viktig är hon för Sverige, och hur ska Axnér agera om Blohm inte kan spela?

– Linn Blohm spelar i världens bästa klubblag, ungerska Gyør, tack vare att hon är en av världens bästa linjespelare. Hon är en bra försvarsspelare, en ohyggligt vass kontringsspelare och förmodligen världens bästa offensiva linjespelare. Med andra ord går det inte att ersätta henne fullt ut. Men Anna Lagerquist som spelar i en annan storklubb, ryska Rostov Don, kommer få ta ett än större ansvar i offensiven i dagens match när Linn behöver avlastning. Om Blohm inte kan spela lika mycket eller inget alls, då kommer avsaknaden bli störst i den svenska kontringen där Linn är helt outstanding i sin roll att ligga längst fram.

4. Nathalie Hagman gjorde 19 mål senast mot Puerto Rico - hon har använts både som sex- och niometersspelare de senaste åren i landslaget. Vilken roll tycker du passar henne bäst. Och vilken potential har hon i dagens landslag?

– Tomas Axnér vill ha spelare som kan hantera både det offensiva och det defensiva spelet. Hagman hade säkert löst lite spel på nio meter offensivt, men att ta en högertvåa i defensiven löser hon inte, därför är det som kantspelare blågult kan få ut mest av henne. Nathalie är en artist, och när hon är på spelhumör öser hon ofta in mål som ingen annan. Där har hon sin absoluta styrka, i det offensiva spelet. I dagens match möts två av världens bästa kontringslag, och det laget som klarar att stoppa motståndarlagets kontringar bäst har störst chans att avgå med segern. Hagman och kompanis högsta prioritet blir därför att löpa hem minst lika bra som när de ska kontra offensivt.

5. Vi har fått se en hel del matcher så här långt där segersiffrorna har stuckit ifrån. Var det för tidigt att utöka antalet lag på VM?

– Min uppfattning är att det är minst sex lag för mycket i detta VM, flera av de sämre lagen i turneringen har vansinnigt mycket kvar att lära och det kommer ta lång tid innan de kommer vara konkurrenskraftiga i ett världsmästerskap. Jag förstår att det är viktigt att sprida sporten runtom i världen, men att se matcher i ett VM där differensen ibland är uppåt 40 måls skillnad, det blir ingen bra reklam för sporten handboll.