Hade sex med 20 000 – dog ensam och sjuk

När Wilt Chamberlain gjorde entré i NBA var det en liga som kämpade för att dra publik. När han la av hade han skakat om hela sporten.

En modern jämförelse: under de tio senaste säsongerna har det varit sex tillfällen när spelare snittat över 30 poäng. Det krävs att superstjärnor som Kevin Durant och James Harden har ett riktigt bra år för att de ska komma över den gränsen.

Wilt Chamberlain snittade 50,4 poäng sin bästa säsong, 1961-62. Över femtio poäng per match. I snitt.

Samma säsong gjorde han hundra poäng i en och samma match.

Och han var stor, stark och spänstig.

NBA fick ändra reglerna så spelare inte fick hoppa vid straffkast efter att Chamberlain kom med fart, hoppade – och dunkade bollen.

Supersäsongen 61-62 slog han också ett osannolikt rekord i speltid: Trots att matcherna är 4x12 minuter spelade Chamberlain 48,5 minuter per match! Tack vare några övertidsperioder och det faktum att han i princip aldrig gick av planen hade han mer speltid än vad en normal match varade.

Wilt Chamberlain efter 100-poängsmatchen. Foto: AP

***

När han spelade i Philadelphia hade han lägenhet vid Central Park i New York, och körde sina snabba bilar ner till Philly när det var match. I Harlem i New York köpte han en legendarisk nattklubb, Smalls Paradise.

Stjärnkraften var magnetisk kring Chamberlain. Han tjänade pengar på ett sätt ingen basketspelare varit i närheten. Kvinnorna flockades kring honom.

Eftersom han han hade sömnproblem sov han väldigt lite och var ofta uppe hela nätterna, och hade därmed tid för många ”dejter”.

***

Annette Tånnander-Bank 1985. Foto: TT Annette Tånnander-Bank i landslagslinnet. Foto: ROGER TILLBERG / IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Svenska Annette Tånnander-Bank var 19 när hon träffade Wilt Chamberlain första gången.

Malmötjejen hade hoppat höjd på OS i Montreal och tränade i Kalifornien åren efter OS. Hennes tränare, som kände Chamberlain, berättade att de var inbjudna på grillfest. Hon visste inte att den jättelånga värden var en basketikon.

– Alla åkte dit och vi hade barbebque, och vi tittade runt i hans enorma, amazing hus. Han var jättetrevlig när vi var där, och han lagade maten och höll på. Ja, en helt vanlig människa.

Huset i exklusiva Bel Air var specialbyggt för Chamberlain.

– Toaletterna var jättehöga, man nådde inte ner med fötterna, och han hade en swimmingpool som man hoppar i inomhus men simmar ut utomhus, och allting är två gånger så stort som normala ställen, säger Tånnander-Bank.

I Robert Cherrys bok citeras hon med orden ”Jag tror Wilt stötte på allt som rörde sig… men han var aldrig otrevlig”.

– Så som de har skrivit det låter det som att jag var en av alla hans kvinnor han hade varit tillsammans med, men det stämmer absolut inte, säger Tånnander-Bank, 61, som blev kvar i USA och jobbar som personlig tränare i Colorado i dag.

Hon träffade Chamberlain igen vid OS -84, då hon tog med sin syster Kristin för att titta på lyxkåken.

– Sen körde han oss i sin bil ner till Santa Monica beach. Och that’s it!

***

För ja, det var ju det där med själva numret.

20 000 kvinnor. Han påstod det själv i sin bok ”A view from above” som kom ut i början av 90-talet.

”Jag skryter inte, jag ser inte all den här älskogen som någon sorts erövring, jag bara säger att jag gillar kvinnor.”

Han fortsatte med att säga att han köper om folk ifrågasätter det, men bemöter det med en anekdot om en födelsedagsfest en kväll och natt i San Francisco med 15 kvinnor där alla utom en… ja, ni förstår.

Chamberlain skrev också att han han hade svenskor ”väldigt långt ner på listan över sexiga damer”. Han menade att det rykte som omgav svenskor – och danskor – som frigjorda snarare hade motsatt effekt.

”Jag har märkt att eftersom resten av världen – speciellt amerikaner – tror det här om Skandinavien, så har det gjort folk där väldigt självmedvetna och väldigt känsliga när ämnet kommer upp. I stället för att ha en frigjord moral eller benägenhet för sex så försöker de, generellt sett, visa att de verkligen inte är promiskuösa.”

Han blev mycket riktigt ifrågasatt för sitt påstående, och fick kritik för sitt levnadssätt från flera olika håll. Den kritiken skakade Chamberlain av sig – han var en frispråkig och obrydd jätte som gav sken av att inte störas av sådana småsaker – men det var mycket annat som gjorde honom arg och bitter mot slutet.

I självbiografin finns ett helt kapitel som heter ”What pisses me off” – ”Det som gör mig förbannad” – där han rasar mot allt från onödiga statistikkategorier i basket till att folk har alldeles för långa meddelanden på sina telefonsvarare... Själv förespråkar han max fem sekunder, och tipsar om en variant som är utmärkt till jul: ”your call is pleasin’, ‘cause this is the season”.

Wilt Chamberlains begravning i Los Angeles, nästan på dagen för 20 år sedan, den 16 oktober 1999. Foto: REED SAXON/AP TT NYHETSBYRÅN Wilt Chamberlains självbiografi. Foto: VILLARD BOOKS Wilt Chamberlain står stay i Philadelphia. Foto: GEORGE WIDMAN / AP TT NYHETSBYRÅN Wilt Chamberlains tröja i Philadelphia 76ers hissas i taket 1991. Foto: AMY SANCETTA/AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Wilt Chamberlains svåra slut

Lynda Huey, som kände Chamberlain i decennier, säger i Cherrys bok att han mot slutet längtade efter ett liv som gift.

– Wilt visste inte hur man älskade någon, hur man släppte in någon inpå livet. Han fruktade intimitet och var oförmögen att kombinera vänskap och sexualitet. Han trodde på äktenskap, men han var inte kapabel till det själv.

Trots att Wilt Chamberlain varit något av ett fysiskt unikum och tränade hårt upp i 50-årsåldern – efter basketkarriären hade han bland annat gjort en elitsatsning på volleyboll, och han hade alltid älskat friidrott – så började hans stora kropp ge vika under 90-talet.

Hjärtat började krångla och inte minst en höft gav honom allt större problem.

Sommaren 1999 blev han inlagd på sjukhus för att få bukt med det lymfödem som gjorde att vätska samlades i benen, och gjorde att han gick upp kraftigt i vikt. Ovanpå det och höft- och knäproblemen fick han problem med tänderna och magen. Och fick en diabetesdiagnos.

Wilt Chamberlain visste, och omgivningen visste: läget var inte bra.

Hans syster Barbara hälsade på i Bel Air och lagade hans favoritmat, en kycklingrätt. Han åt inget.

Tre dagar senare, en tisdag, såg Chamberlains trädgårdsmästare Joe Mendoza att taket fortfarande var öppet (ja, självklart hade Chamberlains hus ett tak man kunde öppna).

När Mendoza gick in hittade han Wilt i sängen.

Det var den 12 oktober 1999 och världen var en superstjärna fattigare.

Chamberlain blev 63 år.