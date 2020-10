Det var under 2018 som Viktor Gyökeres lämnade Brommapojkarna för Brighton i engelska Premier League. Men han har därefter inte lyckats ta någon plats i Premier League-laget. Förra säsongen lånades han ut till i St. Pauli i Zweite Bundesliga, där gjorde han sju mål och fyra assist på 26 matcher. I inledningen av den här säsongen var Gyökeres tillbaka hos Brighton och har fått spela i tre matcher i ligacupen där han noterats för ett mål och en framspelning, men i Premier League har inte svensken fått någon speltid av den förre Östersundstränaren Graham Potter.

Lånar in svensken

Och under gårdagen rapporterade BBC Sport att Swansea i The Championship ville låna in den 22-årige svensken. Tränaren Steve Cooper hyllade svensken och menade att Swansea hoppades på att få låna in svensken för resten av säsongen, men menade att han inte visste om det kunde bli möjligt eller inte.

- Det är en spelare som jag gillar. Han har använts mycket i cupspelet och kommer det en tidpunkt när Swansea vill låna ut honom vore det ett bra alternativ och något som vi skulle vilja, sa han till tv-kanalen.

Läkarundersökning under fredagen

Nu står det enligt SportExpressens uppgifter klart att Gyökeres går på lån till just Swansea. Han är under fredagen på plats hos Wales-klubben för att göra läkarundersökningen och det säsongslånga lånet väntas bli officiellt inom kort.

Swansea kvalade till Premier League förra året och har tagit sju poäng på de inledande tre matcherna i ligaspelet. Hela 43 omgångar återstår i ligan.

