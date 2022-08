Granskningen: Felen om dödssiffrorna vid arenabyggena till VM

Beslutet att låta Qatar arrangera fotbolls-VM 2022 var från början kontroversiellt och ledde till protester. Den extrema sommarhettan i Qatar, regimens bristande respekt för mänskliga rättigheter samt misstankar om mutor var bland de argument som anfördes mot Fifas beslut.

Också det utsatta läget för miljontals utnyttjade gästarbetare uppmärksammades i rapporteringen – och tog fart när ansedda brittiska Guardian förra året publicerade en sensationell artikel under rubriken ”Avslöjat: 6 500 migrantarbetare har dött i Qatar sedan landet tilldelades VM”.

Uppgiften, som tidningen själv kallar ”chockerande”, spreds snabbt över världen som ett bevis för massdöd bland gästarbetare i Qatar. Många medier, också svenska, skrev felaktigt att siffran att avser byggnadsarbetare på de sju VM-arenorna, medan det i originalet står att det handlar om antalet döda gästarbetare totalt i landet under de senaste tio åren.

Mattias Göransson, chefredaktör på Filter. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

”Längst i feltolkning”

– De som gått längst i feltolkning är de som sagt att det rör sig om arbetare som byggt VM-arenor. Tre dödsfall har blivit 6 500. Det är så stort fel man kan göra, jag hittade exempel hos SVT, SR, TT och andra, säger chefredaktör Mattias Göransson som gjort granskningen.

Sveriges Radio uppgav att ”tusentals migrantarbetare tros ha omkommit vid arbetet med att bygga de nya arenorna inför VM i fotboll”. Svenska Dagbladet publicerade en text under rubriken ”6 500 döda vid Qatars VM-byggen”. Expressen är en av de tidningar som har rapporterat om att 6500 gästarbetare dött i samband med arenabyggena. Den 26 augusti 2021 rapporterade SVT: ”Tidigt under 2021 släppte The Guardian en rapport som visade att 6 500 arbetare har mist livet till följd av byggnationerna inför VM 2022 i Qatar.” Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Också Expressen har publicerat felaktiga uppgifter om dödsfall på byggena, till exempel den 24 mars 2021:

”I februari skrev The Guardian om att minst 6 500 gästarbetare har dött i Qatar i samband med att VM-arenorna till turneringen 2022 har byggts upp.”

Sveriges Radio uppgav den 30 januari samma år att ”tusentals migrantarbetare tros ha omkommit vid arbetet med att bygga de nya arenorna inför VM i fotboll”.

Den 26 augusti 2021 rapporterade SVT: ”Tidigt under 2021 släppte The Guardian en rapport som visade att 6 500 arbetare har mist livet till följd av byggnationerna inför VM 2022 i Qatar.” Och Svenska Dagbladet publicerade en text under rubriken ”6 500 döda vid Qatars VM-byggen” den 23 februari samma år.

Lågt dödstal

Men inte ens Guardians originaluppgift är chockerande, enligt magasinet Filters nya granskning. Tvärtom, när det rör sig om 6 500 döda bland två miljoner människor under tio år får man ett dödstal på 0,3 procent, en mycket låg siffra som är lägre än Sveriges, skriver Filter.

– Siffran är i grunden inte fel. Så många gästarbetare har dött av alla möjliga orsaker. Men tolkningen har blivit fel, säger Mattias Göransson.

Enligt Guardian hade 37 av de 6 500 döda arbetat med att bygga de sju VM-arenorna. Av dem hade tre dött i arbetsplatsolyckor. För de övriga angavs dödsorsaker som hjärtattack, cancer samt andra sjukdomar och olyckor. Detta i en population av två miljoner gästarbetare under tio år.

FN:s arbetslivsorgan ILO skriver i en rapport att 50 gästarbetare i Qatar dog 2020 och mer än 500 skadades, ”främst i byggnadsindustrin”. ILO skriver att det är svårt att få fram exakta uppgifter om antal döda och dödsorsaker – och begär förbättringar.

– Vi har lagt fram rekommendationer för en handlingsplan. Det är brådskande eftersom det bakom varje siffra i statistiken finns en arbetare med familj, säger Max Tunón, chef för ILO:s kontor i Qatar, i rapporten.

Mattias Göransson understryker att också de som korrekt skriver att siffran 6 500 gäller totala antalet döda migrantarbetare i Qatar, inte bara på byggena, har gjort en felaktig tolkning och inte jämfört med normala dödstal. Han säger att ingen har gjort den jämförelsen.

Al Wakrah Stadium i Qatars huvudstad Doha under byggnadsarbetet. Foto: NIKLAS LARSSON / BILDBYRÅN

”Många skäl att ifrågasätta Qatar-VM”

– Det är lite som att säga att man inte får spela Gothia Cup i Göteborg under en period för att så och så många har dött i Sverige under en period, säger Mattias Göransson.

– Det finns alla möjliga orsaker att ifrågasätta VM i Qatar. Hettan, mänskliga rättigheter, mutanklagelser, men inte just arenabyggena. Problemet är att man fastnar i en diskussion om felaktig statistik i stället för om de riktiga problemen, säger han.

Filters Qatargranskning ingår i ett större reportage om att det är viktigt att kritiskt granska medieuppgifter om forskningsresultat och statistik.

”Om något verkar för bra eller dåligt för att vara sant är det oftast det. Så varför tror folk att byggarbetare dör som flugor i Qatar? … Att 6 500 byggarbetare skulle dö under byggandet av sju arenor får nog anses vara en uppgift som låter för dålig för att vara sann. Hur skulle det ens gå till? Även för en fullständigt hänsynslös byggherre vore det opraktiskt och inte minst dyrt att hela tiden behöva ta hand om döda och skaffa ny personal”, skriver Filter.

Samtidigt publicerar reportagesajten Blankspot i sommar ”Cards of Qatar” som innehåller dels ”fotbollskort” med presentationer av döda gästarbetare i Qatar, dels en reportageserie om gästarbetare, om deras öden och om deras familjer.

”Verkligheten bakom statistiken”

”Sedan Qatar tilldelades VM har tusentals migrantarbetare dött eller allvarligt skadats. Reportageserien Cards of Qatar visar verkligheten bakom statistiken”, skriver Blankspot som förklarar att man presenterar en katalog med fotbollskort som i stället för om fotbollsspelare berättar om 33 avlidna migrantarbetare som aldrig återvände från Qatar.

Mattias Göransson är kritisk till presentationen av ”Cards of Qatar”. Han säger att sajten inte har gjort samma stora fel som dem som skriver om 6 500 byggnadsarbetare, men han anser att dess publicering ändå är ”luddig” och ”missledande”.

– Kampanjen ger bara ett antal anekdotiska berättelser om människor som dött. Men den förklarar inte för läsarna om det finns något samband mellan dödsfallen och VM. För det finns helt enkelt inget orsakssamband, säger han och fortsätter:

– Det är inte kopplat till VM. Det är ett helt normalt dödstal, kanske till och med i underkant eftersom Qatar genomfört stora reformer och förbättrat villkoren efter internationella fackliga påtryckningar.

Reportageserien ”Cards of Qatar” på Blankspot.

Tillbakavisar kritiken

Blankspots chefredaktör Martin Schibbye tillbakavisar kritiken som ”orättvis”. Han understryker att han redan förra året i SR:s ”Medierna” kritiserade Guardians publicering och efterföljande artiklar i andra publikationer om dödligheten på VM-byggena – och att Blankspot publicerat flera djupgående reportage om avlidna gästarbetare och omständigheterna kring deras död.

– Kritiken mot oss är orättvis. Vi har aldrig pratat om massdöd som SR och SVT och andra. Vi har ju nyanserat denna diskussion genom att på plats diskutera siffrorna med berörda och experter. Debatten om statistiken är med i våra längre reportage, säger Martin Schibbye.

– Det blev en debatt om journalistik och statistik. Vi bestämde oss för att göra jobbet. Vi reste ut för att ta reda på vilka som dött. För att hitta svar på komplexa frågor.

Martin Schibbye, Blankspots chefredaktör. Foto: NAINA HELéN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN

– I reportagen finns just den komplexitet som Filter efterfrågar. Vi har som enda medium gjort jobbet i Sydasien och gått bortom siffrorna, säger han.

Enligt Schibbye finns ett samband mellan dödsfallen och fotbolls-VM. Nämligen den byggboom i Qatar som VM lett till. Antalet migranter har ökat stort sedan landet fick VM. Därför byggs förutom arenor också hotell, vägar, tunnelbanor och andra stora projekt.

Reformer tack vare VM

Fotbolls-VM i Qatar är fortfarande omstritt, men den intensiva internationella granskningen och mediedebatten har lett till förbättringar för gästarbetare i landet. Det kontroversiella kafala-systemet, som gjorde dem helt beroende av arbetsgivarna, har avskaffats samtidigt som flera förbättringar av arbetsvillkoren har införts.

Samtidigt fruktar många bedömare att reformerna ska urholkas när världen slutar intressera sig för Qatar.

– Utan VM skulle inga av dessa reformer ha varit möjliga. Men när VM är över kommer kamerorna att riktas mot nästa stora sak, säger Malcolm Bidali, medgrundare av människorättsorganisationen Migrant Defenders, till Los Angeles Times.