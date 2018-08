Vägrar att svara – efter jättebråket

Tiger Woods gick fyra under par när PGA-tourens slutspel drog i gång i torsdags.

Under söndagens avslutande rond klockade Tiger Woods in på ett under par och landade på en slutlig 40:e plats i tävlingen som vanns av Bryson DeChambeau.

På presskonferensen efteråt fick Tiger Woods svara på frågor om sin relation med USA:s president Donald Trump.

– Vi har spelat golf och ätit middag ihop. Jag kände honom redan innan han blev president, säger han enligt USA Today.

Donald Trump har vid flera tillfällen kritiserat främst amerikanska fotbollsspelare som knäböjt och vägrat sjunga nationalsången. Senast gav han sig också in i ett bråk med NBA-stjärnan LeBron James som menade att Trump använde idrotten för att skapa splittring i landet.

Tiger Woods vägrar svara på Trumps utspel

”LeBron James blev precis intervjuad av den dummaste personen på tv, Don Lemon. Han fick LeBron att framstå som smart, vilket inte är lätt”, skrev Trump på sitt Twitterkonto.

När en reporter ställde frågan till Tiger Woods om LeBron James-uttalande ville gav han ett svävande svar.

– Han är USA:s president. Du måste respektera ämbetet. Spelar ingen roll vem som innehar det, du kan gilla eller ogilla personligheten eller politiken, men vi måste respektera ämbetet.

Någon djupare analys kring Woods syn på det amerikanska samhället och situationen mellan olika folkgrupper i landet ville golfstjärnan inte heller ge sig in i.

– Nej. Jag har precis spelat 72 hål och är väldigt hungrig, sade Woods.