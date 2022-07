The Open blev en besvikelse för Henrik Stenson som hade spelat färdigt redan på fredagen. Och frågan är nu när, och om, han återvänder till samma bana i St Andrews igen.

På söndagen kunde SportExpressen avslöja att Stenson närmar sig den saudifinansierade LIV-touren. Enligt SportExpressens uppgifter kan nyheten komma att presenteras den här veckan. Sky Sports kom också på söndagskvällen med uppgifter om flytten och att Stenson därmed väntas bli av med kaptenskapet för Ryder Cup-laget.

Stenson har själv inte velat kommentera saken när frågan kommit upp.

Enligt golfaren Eddie Pepperell, som spelar på Europatouren, har Stenson varit på väg till LIV-touren sedan flera veckor tillbaka och det ska röra sig om ”helt galna summor pengar”, skriver han på Twitter. The Telegraph rapporterar att Stenson ska ha övervägt ett bud på 30 miljoner dollar, motsvarande över 310 miljoner kronor, för att ansluta till touren.

Kan stoppas av klausul i kontraktet

Nu verkar Henrik Stenson vara närmare ett besked om sin framtid.

Han uppges ha kallats till möte med ledande företrädare för Europatouren på tisdagen efter att uppgifterna om en flytt till LIV-touren delats, skriver The Telegraph.

Enligt samma tidning behöver frågan redas ut utifrån ett kontrakt som Stenson skrev på i samband med att han utsågs kapten i Ryder Cup. I kontraktet ska det bland annat stå att han förbinder sig till att stötta Ryder Cup och Europatouren exklusivt. Om han ska gå till LIV-touren behöver Stenson sannolikt hitta en väg ut ur den klausulen, som enligt The Telegraph skrivits in i avtalet just med LIV-touren i åtanke.

Kritiken: ”Förstörs av girigheten”

Henrik Stenson vore långt ifrån den första golfstjärnan att byta till LIV-touren. De senaste månaderna har flera av sportens största namn gjort det – och The Open-mästaren Cam Smith har också nämnts som en möjlig kandidat för LIV-touren.

Kritiken har samtidigt varit hård. Sedan uppgifterna om att Henrik Stenson är näst på tur spridits har många inom golfvärlden reagerat kraftigt.

Golfjournalisten Nathan Murphy skriver på Twitter:

”Ryder Cup är det största golfeventet i världen men det kan mycket väl förstöras av girigheten hos spelare som byggt sina karriärer på det”.

Oliver Brown, profilerad sportkrönikör på The Telegraph, skriver också:

”En djup kris för golfen”.