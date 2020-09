Frågetecknen kring 44-årige Tiger Woods var många när han peggade upp på ökänt svåra Winged Foot utanför New York för US Open, en av golfens majortävlingar.

Efter en svajig start radade Tiger upp tre raka birdies på hål 9, 10 och 11, och var plötsligt med uppe i toppen.

Då rasade spelet ihop fullständigt.

Tre bogeys och en dubbelbogey på de avslutande sex hålen innebar totalt tre över par och en plats långt bak i resultatlistan.

Nu tvingas Tiger Woods slåss på fredagen för att klara ”cutten” och få spela samtliga fyra rundor.

”Försökte behålla tålamodet”

På frågan om han kunde ta med sig något bra från den första rundan svarade han kort: ”Nej.”

– Jag försökte behålla tålamodet hela rundan men tyvärr klarade jag inte att avsluta den på det sätt som jag hade behövt.

Inte heller Henrik Stenson fick någon bra start på US Open, Stenson kom in på fyra över par och är med all sannolikhet borta från tätstriden.

Desto roligare hade amerikanen Patrick Reed, som på det åttonde hålet slog till med en hole-in-one.

Det är ytterst ovanligt med hole-in-ones på US Opens i vanliga fall stenhårda greener, och bara en har noterats de senaste fem åren.

Reed, som är en av tourens mest omdiskuterade spelare efter fuskanklagelser, gick första rundan på fyra under par och är med i toppen.