Alex Norén och Henrik Stenson låg båda på sex slag under par inför söndagens avslutande runda.

– Vi har känt hela veckan att vi inte är på topp, men gör ett bra jobb med vad vi har med oss. Det känns som en bra professionell insats, sa Stenson inför den sista dagen.

Men söndagen gick inte Stensons väg och under det 17:e hålet fick svensken nog. Efter ett misslyckat andraslag fick den svenske stjärnan ett rejält vredesutbrott och slog av sin klubba i två bitar i ren frustration.

”Mindre bra läge”

– Det var ett mindre bra läge efter att jag hade lyckats med den tuffaste driven på hela dagen. Jag skulle slå en chippad järnsexa, men det kom starka vindbyar och kepsen flög av på en av funktionärerna, säger Stenson och fortsätter.

– Det blev en bogey på 18:e sedan också, det var en trist avslutning.

Får ni böter efter att ha knäckt klubbor?

– Vi får se om det kommer något på posten.

Stenson är just nu i mål på en delad 21:a plats och avslutade på ett slag under par. Även Alex Norén har spelat klart och ligger på delad elfte plats, tre slag under par.

Nu väntar USA

Söndagens runda spelades under tuffa förutsättningar.

– Man hade avbrutit de flesta rundorna i sådant väder och åkt ner i klubbhuset och satt sig i stället.

Nu åker Stenson till USA för nästa tävling.

– Nu väntar WGC-tävlingen i Memphis nästa vecka. Det blir lite skillnad mot här. Där är det 25 grader.

– Jag ska försöka stanna på svensk tid. Jag åker tillbaka till Sverige efter tävlingen för att ha min sista vecka semester.

Norén sammanfattar ”The Open” så här:

– Jag tycker jag spelade ganska bra, men gjorde några för många bogeys. Överlag så är jag väldigt nöjd med tävlingen, säger Norén som kämpat med formen under den första hälften av året.

Shane Lowry från Irland vann till slut The Open.