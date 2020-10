Enligt PGA-tourens Twitter är svensken fotskadad.

Stenson inledde tävlingen med 69 slag, två under par, innan han under den andra tävlingsdagen fick kasta in handduken. Han hade då spelat nio dåliga hål – som slutat med sju bogeys och en dubbelbogey.

Henrik Stenson har spelat sparsamt under coronapandemin och inte varit särskilt lyckosam när han väl har tävlat. Som bäst har han varit 21:a och i båda majortävlingarna, PGA-mästerskapet och US Open, missade han cutten.