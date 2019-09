Helen Alfredsson vann 18 toursegrar, varav sju på LPGA-touren, under sin framgångsrika karriär. Och så sent som i maj i år tog hon hem segern i U.S. Open för seniorer.

Under fredagen gästade hon TV4:s Nyhetsmorgon för att prata om sin nya bok, självbiografin ”Ett vinnande slag”. Där konstaterades det snabbt att Helen Alfredsson gillar att vinna.

Programledaren Steffo Törnquist spelade förvånad – och det visade sig att han och Helen Alfredsson har en gemensam historik på golfbanan.

– Dra nu inte upp det bara för att du fuskade och vann senast vi spelade, sa Alfredsson.

– Jag har lovat att inte nämna det, men nu när du säger det..., svarade Steffo och skrattade.

”Livet är som ett EKG”

Helen Alfredsson pekar samtidigt på vikten av att lära sig hantera både vinster och förluster.

– När lär man sig saker? Det är inte när allt flyter på. Det blir ganska trist till slut. Du behöver inte svänga höger eller vänster om du bara kan åka rakt fram. Det är vid vägskälen man lär sig saker och i dag verkar vi rädda för det, säger hon.

Undertiteln på Helen Alfredssons bok ”Livet är som ett EKG, går det inte upp och ner är man död”. Och just upp och ner var även hennes golfkarriär där skadeproblem ställde till det.

– Det var extremt. Det var jättebra, sedan var det absolut kass. Det var en jobbig karriär om man säger så. Inte som jag känt nu, att jag kunnat träna, bli lite bättre och få stabilitet. Man bygger upp ett självförtroende på ett annat sätt då, säger hon.

Helen Alfredsson och Kent Nilsson skildes

Helen och Kent. Foto: PRIVAT

Helen Alfredsson har även valt att vara öppen med sina med- och motgångar vid sidan av idrottskarriären. 2005 gifte hon sig med Kent Nilsson och 2016 skildes de. Senare hittade de tillbaka till varandra igen.

– När man träffas senare i livet är man lite fast i sina rutiner och man går på bara. Den irritationen som blir har inte alltid med kärleken att göra, och till slut hittar man inte ut. Vi hittade verkligen tillbaka när vi båda backade och tänkte: Vad är det som är viktigt?, säger Alfredsson.

– Vår kärlek är grymt starkt. Problemet är att den även gör att man även kan bli väldigt arg.