Rasar efter beslutet: ”Är otroligt besvikna”

Nästa års upplaga av PGA-mästerskapet var planerad att avgöras på Donald Trump-ägda banan ”Trump National”. Under söndagen meddelade amerikanska PGA att majortävlingen flyttas. Amerikanska PGA:s styrelse röstade under kvällen för att säga upp avtalet om att spela tävlingen på Trumps bana i New Jersey. Men det har inom PGA debatterats i flera år om en flytt.

– Ett genomförande av PGA-mästerskapet på ”Trump National” skulle skada amerikanska PGA:s varumärke, säger PGA-ordföranden Jim Richerson i ett uttalande.

”Otroligt besvikna”

Trumporganisationen hävdar däremot att PGA inte har rätten att bryta överenskommelsen.

– Vi har haft ett vackert partnerskap med amerikanska PGA och är otroligt besvikna med deras beslut, säger en talesperson.

Beskedet kommer fyra dagar efter att anhängare till Donald Trump stormat den amerikanska kongressen. Det hela var ett försök att stoppa kongressens fastställande av valresultatet som utsåg Joe Biden till ny president i USA. I kaoset som utbröt dog fem personer.

