Under helgen avgörs PGA-tourfinalen på East Lake i Atlanta.

Men lördagen blev allt annat än lyckad.

Spelet fick avbrytas på grund av ett våldsamt oväder och ska återupptas i morgon bitti för att spela klart den tredje rundan.

Otäcka bilder följde också sedan blixten slagit ner över banområdet.

Sex åskådare till sjukhus efter blixtnedslag

Sex personer har fått föras till sjukhus. Enligt Golf Channel slog blixten ner i ett träd invid green på det 16:e hålet, vilket också tv-bilderna bekräftar.

”Ofattbart. Det lät som en bomb som detonerade. Jag hoppas alla är okej”, skriver MLS-stjärnan Julian Gressel som spelar i Atlanta United på Twitter.

Det var sammanbitet i C More-studion.

– Alla är chockade. Spelare, åskådare och alla som följer tävlingen, säger C Mores programledare och expert Mats Hallberg.

C Mores team på plats, Fanny Sunesson och Peter Ahnberg, berättar vidare i sändningen om vad som skedde.

– Fem ambulanser kom. Verkligen otäckt, det är bara fruktansvärt, säger Sunesson.

– Väldigt otäcka scener och en läskig känsla, säger Peter Ahnberg.

”Det är inte klokt”

De båda menar att PGA-touren var medvetna om att ett oväder var på väg in över Atlanta under eftermiddagen lokal tid. Men ändå fick spelarna gå ut sent.

– Det är inte klokt, säger Ahnberg.

– Det kan bli så tänker jag att det kanske man inte gör igen. Jag hoppas inte man gör det, i detta fallet blev det allvarligt. En ledsam historia, säger Sunesson.

PGA-touren skriver på sin hemsida att de fått rapporter om att ingen av de som förts till sjukhus ska ha fått livshotande skador.

”Säkerheten för publiken, spelarna och sponsorerna är av yppersta vikt. Vi kommer uppdatera närmre när vi har mer att meddela”, skriver PGA-touren.

När tävlingen avbröts ledde Justin Thomas med ett slag före nordirländaren Rory McIlroy och världsettan Brooks Koepka.