I helgen spelade Henrik Stenson in runt 40 miljoner kronor i prispengar under LIV-tourens första helg, framför ett folktomt Bedminster i New Jersey. Efter att ha tagit hem segern på Donald Trumps bana under söndagen sa Stenson att han ”spelade som en kapten”.

Men vinsten skedde knappast framför hela världens ögon.

Tidningen Bloomberg har pratat med en åskådare som berättar att han var på plats på ett PGA-event i Charleston, South Carolina mitt under pandemin.

– Det var mer människor där än vad det förmodligen är här just nu, sa han i samband med tävlingen.

Sänds på Youtube och Facebook – gratis

Det är varken den första eller den sista smällen för projektet. Basketlegenden Charles Barkley, som gör ett program om NBA på tv-kanalen TNT har tackat nej till att leda tv-sändningar av LIV. Och nu står LIV helt utan ett tv-avtal i USA.

Dessutom såldes biljetter på andrahandssidan Stubhub för drygt 10 (!) kronor, rapporterar Business Insider. Ursprungligen hade biljetterna i flera fall ett utgångspris på över 750 kronor.

Det sätter fingret på hur svalt LIV-touren tagits emot i en golffrälst nation – trots att flera av de stora affischnamnen är amerikaner, däribland Phil Mickelson och Dustin Johnson. Bloomberg beskriver helgens evenemang som ”en blandad kompott med stora pengar och få fans”.

Slutrundan streamades på Youtube för totalt 581 000 tittare, ett av få ställen där touren sändes globalt. Bland de som sänder finns svenska Viaplay.

LIV-touren konkurrerar med PGA som sitter på ett stort tv-avtal sedan tidigare. 2020 skrev PGA ett nytt avtal med CBS, ESPN och NBC i USA fram tills 2030, värt 400 miljoner kronor om året, enligt New York Times.

