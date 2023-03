Under lördagen spelade David Lingmerth till sig ett bra utgångsläge inför söndagens avslutning av The Players Championship. När söndagens 18 hål skulle spelas låg svensken på en åttondeplats, sex slag bakom ledaren.

Under söndagen spelade Lingmerth bra golf, och avslutade sin runda på par. Resultatet innebar att han tappade på ledande Scottie Scheffler, men avancerade i resultatlistan.

Den amerikanske världstvåan Scheffler var överlägsen och slutade 17 slag under par, fem slag bättre än tvåan. Svenske Lingmerth slutade däremot på en delad sjätteplats tillsammans med sex andra golfare.

Helgens sjätteplats var svenskens fjärde topp tio-placering på 14 tävlingar denna säsong.

Spelade in 140 miljoner kronor

Årets upplaga av The Players Championship är den med störst prispott genom alla tider. Lingmerths sjätteplats innebär att han under helgen spelat in över nio miljoner kronor.

Men det är en summa som överskuggas av vinnarsumman, som uppgår till cirka 45 miljoner kronor. Scheffler, som tog sin andra tourseger för säsongen, spelade in drygt 140 miljoner kronor under fjolårssäsongen – då han vann fyra tävlingar.

Segern innebär dessutom att Scheffler åter är rankad som etta i världen.