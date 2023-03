Helgens PGA-tour tävling spelas i Florida, på banan TPC Sawgrass, sydöst om Jacksonville. The Players Championship, som tävlingen heter, leds av Min Woo Lee. Fyra slag bakom honom ligger svenske David Lingmerth.

35-åringen ligger på plats 190 på världsrankingen och kommer inför den avslutande rundan ha chansen att ta sin andra seger på PGA-touren.

Lingmerth är en av spelarna som det gått allra bäst för under lördagens runda.

Smålänningen har så här långt i sin karriär spelat in strax över tio miljoner dollar på PGA-touren. Skulle han vinna The Players Championship, som också kallas för ”the fifth major”, väntar ett stort pengaregn – segraren tar nämligen hem en rekordstor summa på 4,5 miljoner dollar (Cirka 45 miljoner kronor). Slutar han topp tio är han garanterad åtminstone 680 000 dollar.

Svensken har tidigare lyckats bra i denna tävling. Han lyckades nämligen spela sig till en andraplats här 2013. Vinnaren då? Tiger Woods.

Tävlingen pågår i detta nu.