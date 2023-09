Hanson följer i princip varje steg som Ludvig Åberg tar på en golfbana. Och som en viktig del i den innersta kretsen kring den svenska golftalangen borde 45-åringens magkänsla kring Åberg vara så god som någons.

Just nu säger den att hans adept kommer att kastas in i Ryder Cup-hetluften per omgående. Kanske redan i fredagens foursome- eller bästbollmatcher.

– Jag tror att han kommer att få spela rätt mycket. Han blir nog utslängd där ganska tidigt, och så får man se hur han hanterar den situationen. Klarar han att hålla lugnet och fortsätta spela så som vi vet att han kan, säger Hanson.

Två Ryder Cup

Peter Hanson har gjort två Ryder Cup som spelare (2010 och 2012) men hade redan en etablerad golfkarriär när han fick chansen. Ludvig Åberg blev proffs för bara några månader sedan, och har exempelvis aldrig spelat en major.

Vad är det som gör att du tror att han får spela mycket?

– Det är bara känsla jag har. Jag tror att de kommer att testa honom, att de skickar ut honom med någon som är lite mer erfaren för att se hur han svarar på det här. För han är ändå ett oprövat kort i den här sitsen.

Imponerade i England

Det som talar för att Åberg ska stå pall för pressen är bland annat insatsen i Europatourens ”flaggskeppstävling” på Wentworth utanför London för två veckor sedan. 23-åringen slutade tia efter att ha gått ut i ledning sista dagen.

– Han klarade ju av det bra på Wentworth. Han klarade den pressen att spela med Rory (McIlroy) och Viktor (Hovland) väldigt bra. Så det är nog bra att slänga ut honom på den här stora arenan och se om han fixar det, säger Peter Hanson.