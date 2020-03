”Folk ville att jag skulle vara deras present...”

Namn: Liselotte Neumann.

Smeknamn: Lotta.

Född: 20 maj 1966 i Finspång.

Bor: Palm Springs, USA.

Yrke: Tidigare golfproffs, numera golfinstruktör.

Främsta meriter: 25 stora segrar:

Majorsegrar: 1988 US Open.

LPGA-segrar: 1991 Mazda Japan Classic. 1994 Minnesota LPGA Classic, Weetabix Womens British Open, GHP Heartland Classic. 1996 Chrysler-Plymouth Tournament of Champions, PING Welch’s Championship, First Bank Presents the Edina Realty LPGA Classic. 1997 Welch’s Championship, Toray Japan Queens Cup. 1998 Standard register PING, Chick-fil-A Charity Championship. 2004 Asahi Ryokuken International Championship.

Solheim cup: 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000.

Inspelade pengar: 48 887 124 kronor.

Övrigt: Årets nykomling på LPGA-touren 1998. Årets golfare i Sverige 1994.