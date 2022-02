Dansk golftalang död – blev bara 17 år gammal

Den danske golftalangen Viggo Sörensen drabbades av ett plötsligt hjärtstopp i Dubai, där han bodde, under torsdagen. Sedan dess legat i koma. Under söndagen somnade han in, 17 år gammal.

Sörensen sörjs nu av golffamiljen.

”Det här är förödande för Viggos familj och våra djupaste kondoleanser, tankar och böner är med dem i denna sorgliga tid”, skriver GEMS Wellington Academy på Facebook.

”En glad och kärleksfull person”

De fortsätter med att beskriva honom som en varm och omsorgsfull person.

”Viggo kommer att vara djupt saknad av alla på WEK, speciellt av sina klasskamrater och lärare, som kommer att minnas honom som en glad och kärleksfull person. Viggo hjälpte gladeligen de som behövde hjälp.”

Sörensen sågs som ett stort framtidsnamn inom den danska golfen och har varit med och tränat med det danska landslaget.

”Han vann tävling efter tävling, men förblev alltid ödmjuk. Det kommer aldrig att att finnas någon annan Viggo, han var verkligen unik”, skriver skolan.