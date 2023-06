Inte heller tredje rundan på Los Angeles Country Club bjöd lika bländande golf som under den inledande dagen.

Det räckte med 69 slag, ett under par, för Wyndham Clark för att ta sig upp i delad ledning på totalt tio under, sida vid landsmannen Rickie Fowler som inledde så spektakulärt med en runda på 62 slag under första dagen.

Fowler såg ut att kunna behålla den ensamma ledningen, men missade retligt två puttar på det sista hålet – den andra på en meters avstånd, och fick nöja sig med en bogey och rundan på par.

Hovland delad tolva

Nordirländaren Rory McIlroy bryter den amerikanska dominansen i toppskiktet, och ligger på tredje plats ett slag efter tätduon. Därefter kommer ytterligare en kvartett från USA i form av Scottie Scheffler (-7), Harris English (-6), Dustin Johnson och Xander Schauffele (båda -5).

– Scoren var överraskande låg de första dagarna. Men tävlingen varken känns eller ser ut som någon av de andra tre större mästerskapen. Jag tycker definitivt att US Open har sin egen identitet, och den identiteten var stark redan från de inledande slagen i torsdags, säger McIlroy.

Viktor Hovland från Norge ligger delad tolva på -2.

– Jag behöver få till något riktigt speciellt för att ha en chans, men med en bra runda i morgon kan jag fortfarande sluta rätt högt och kanske dra fördel av att gå ut något tidigare än andra, säger han.