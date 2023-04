Chockerande bilderna: ”Tio kunde ha dödats”

Det var vid hål 17:s utslag som trädet föll till marken under den andra tävlingsdagen av US Masters. Tävlingen har drabbats av ett rejält oväder och spelet har avbrutits flera gånger.

– Jag är rejält skakad. Det är riktigt otäckt. Jag såg hur det kom som, det såg ut som regn, men jag antar att det var pollen. Det var enormt stark vind. Jag såg att saker och ting blåste omkring. Men att det här hemska skulle hända, det är fruktansvärt, säger Fanny Sunesson, expert och tidigare caddie, i Discoverys sändning.

– Läskigt i Masters! Stor tall föll ner precis vid publiken. Såg hemskt ut, skriver tv-profilen Niklas Jihde på Twitter.

Enligt ESPN skadades ingen i olyckan.

Åskådare: ”Otroligt otäckt”

Augusta Chronicle har talat med åskådare som så när rammades av trädet.

– Jag satt där och väntade på nästa spelare när trädet föll och landade kanske åtta-tio stolar vänster om mig. Jag ställde mig upp och skrek eftersom jag inte visste om något skulle träffa mig. Det var väldigt otäckt, och om vinden hade blåst i en bara lite annan riktning så hade vi kunnat träffas, säger Megan Hill från New York.

– Kottar träffade oss i ryggen och vi vände oss om. Då hörde vi ett enormt krakande ljud från trädet som föll. Trädet fullkomligt krossade tio stolar, men som tur var satt ingen där. En otrolig tur, vi känner oss välsignade, säger Deshey Thomas, från Fuquay-Varina, North Carolina.

Sylvia Martin fick se trädet landa på sin stol. Där hon suttit bara minuter tidigare.

– Vi satt under ett paraply eftersom det mer eller mindre regnade kottar på oss. Sedan hörde vi trädet knarra och började springa. Vi försökte ta oss över repen och in på fairway eftersom vi inte hade någon annanstans att ta vägen.

Spelet avbrutet: Återupptas först på lördagen

Klockan var 16.22 lokal tid när spelet avbröts för andra gången för dagen och alla åskådare utrymdes. Man hade då spelat knappt en timme sedan det senaste avbrottet.

Starka vindar och åska var då på gång in över Augusta. Augusta National lät senare meddela att spelet återupptas först på lördagen.

”Augusta National bekräftar att ingen skadades under incidenten med trädet som vinden blåste omkull på det 17:e hålet. Säkerheten under Masterstävlingen kommer alltid klubbens högsta prioritet, och vi kommer fortsätta följa väderleken i dag och under resten av tävlingen.

Spelet har officiellt avbrutits för dagen och återupptas klockan 08.00 lokal tid på lördagen”.

På ledartavlan återfinns Brooks Koepka (-12) längst upp följt av Jon Rahm och amatören Sam Bennett. Rory McIlroy svarade för ett fiasko och missar kvalgränsen precis som Sveriges Alex Norén.

Texten uppdateras.

