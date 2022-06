Den smala allén leder runt ett stall och fram till Vasatorps GK. Trots att det är en tisdagsförmiddag är det full aktivitet på banan och på parkeringen möts besökarna av skyltar med ANNIKA skrivet i versaler.

Det är första dagen, av tre, av Annika Invitational Europe. En tävling för tjejer upp till 18 år. Det är en av sju tävlingar som Annika Sörenstam arrangerar via sin stiftelse Annika, som hon driver tillsammans med maken Mike McGee.

– Det som är speciellt med den här är att den är hemma i Sverige. Vi har kört nu i 10 år, så vi har ett recept på hur tävlingen fungerar. Det är mitt sätt att säga tack till svensk golf, säger hon.

Hård kritik efter utmärkelsen

Sörenstam anses av många vara den främsta kvinnliga golfaren genom tiderna.

Och meritlistan är lång.

Hon har bland annat 72 segrar på LPGA-touren och tio majortitlar. 2003 blev hon den första kvinnliga spelaren att spela en tävling på PGA-touren sedan 1945 och samma år blev hon invald i golfens Hall of Fame.

2021 fick hon även ta emot the Presidential medal of freedom, presidentens frihetsmedalj, och blev den tredje kvinnliga idrottaren som tilldelades utmärkelsen.

Hon tog emot medaljen av den dåvarande presidenten, Donald Trump, dagen efter stormningen av Kapitolium – vilket kritiserades hårt.

Stormningen av Kapitolium skedde den 6 januari 2021 efter att Donald Trump framförde anklagelser om valfusk och uppmanade sina väljare att fortsätta kämpa. I kongressförhör, tidigare i juni, har Ivanka Trump sagt att hon inte tror att valet var riggat, vilket har skapat spänningar mellan far och dotter. Foto: SHAWN THEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

En som gav hård kritik var USA Todays krönikör Christine Brennan.

”De brydde sig inte om allvaret i situationen och uppmaningarna från politiska ledare att Trump borde avsättas och åtalas. Nej, de valde villigt att acceptera ett pris från Trump och att ses tillsammans med honom dagen efter att hans ord och handlingar lett till en av de mest skamfulla incidenterna i USA:s historia”, skrev hon och fortsatte:

”Sörenstam och Player kommer nu att för alltid kopplas samman med Trump och det här hemska skeendet i vår historia”.

”Är tacksam för det”

Ceremonin och kritiken fick också stor uppmärksamhet hemma i Sverige. Ett drygt år senare blickar Sörenstam tillbaka på händelsen.

– Jag har sagt att alla får ha sina egna synpunkter. The medal of freedom är det största civila pris man kan få av någon och det var den jag fick. Det var mer att jag skulle få den innan allt som hände. Jag är tacksam för det, att min prestation på banan har setts som positiv. Vare sig det är Hall of Fame eller svenska Hall of Fame, att man får en utmärkelse för det man har gjort. Jag ser den här medal of freedom på samma sätt, säger Sörenstam.

Följde du reaktionerna här i Sverige?

– Nej.

Sörenstam och Stenson deltog båda i Skandinavian Mixed som spelades i Halmstad. Stenson kom tvåa bakom Linn Grant, medan Sörenstam inte klarade cutten. Foto: ANDREAS HILLERGREN / TT / TT NYHETSBYRÅN

Hon har två intensiva veckor när hon är hemma i Sverige. Först spelade hon Scandinavian Mixed, en tävling där både herrar och damer deltar och som ingår både på herrarnas och damernas Europatour. En tävling som hon dessutom är ambassadör för tillsammans med Henrik Stenson.

Sonen följer i mammas fotspår

Andra veckan ägnades åt hennes egen flicktävling.

Med till Sverige är också hela familjen.

– Barnen är här, så de får lite av den svenska kulturen. Jag får hela tiden påminna dem lite om mammas hem så att säga. Det är kul.

Sörenstam med barnen Ava och William. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

12-åriga dottern Ava sitter med hörlurarna på och tittar på sin Ipad när mamma gör sig redo för att möta pressen i klubbhuset på Vasatorp. Men 11-åriga sonen Will syns inte till.

– Will älskar att spela golf så han är ute och puttar och chippar kan jag tänka mig, säger Sörenstam.

De försöker få till att spela familjegolf lite då och då. Men av barnen är det sonen som spelar mest.

– Han är bara 11 år, men han redan planer på collagegolf och har kvalificerat sig till en stor juniortävling i USA i augusti. Det är en lång resa, men det är kul att han har ett sånt intresse, definitivt.

”Är jag inte intresserad av”

Barnen har sommarlov och kan därför följa med till Sverige utan problem. Det är något som Annika Sörenstam uppskattar.

– Vi försöker göra mycket tillsammans. Jag vill att de ska vara med, lära sig och se, förstå vad det är som krävs. Två saker, om man tycker om någonting så ska man lägga ner tid på det. De ser att vi tycker om golf, att vi jobbar mycket med det. Sen också förstå vad som krävs för att bli bra på någonting, säger hon och fortsätter:

– Jag har hela tiden sagt att jag inte kommer göra de här grejerna om de inte hänger med. Det handlar inte om mig så mycket längre utan vi gör det här tillsammans. När den dagen kommer när vi inte kan göra det, då kommer inte jag lägga ner så mycket tid längre. Att åka runt och resa själv, det har jag redan gjort i 20 år. Det är jag inte så intresserad av längre.

Sörenstam anordnar sju tävlingar runtom i världen för flickor. Bland annat i Sverige, USA, Kanada och Kina. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Trots att veckorna hemma i Sverige till stor del bestått av golf har de passat på att träffa familj och vänner. Och äta det som inte finns i USA.

– Typisk husmanskost och mycket fisk. Sedan blir det kanske inte så nyttigt alltid, man måste ju passa på med lite godis, lite lakrits och någon kanelbulle. Sedan frukosten, det går inte att jämföra. Jag tror som svensk så kommer jag alltid sakna svenska frukostar.

Det har hon tappat i spelet

I början av förra året gjorde hon en oväntad comeback på LPGA-touren när hennes hemmabana stod som värd.

Hon poängterade då att det var en engångsföreteelse men i och med att hon fyllde 50 år för två år sedan ställde hon upp i US Senior Open – och vann tävlingen. Segern gav henne en biljett till US Open, som gick av stapeln i början av juni, och det blev en ny comeback på touren.

Under sommaren har hon spelat två tävlingar på touren, US Open på LPGA-touren och Skandinavian Mixed på Ladies European tour. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Men hon missade kvalgränsen med tio slag.

– Det är kul på sätt och vis, men det är också lite jobbigt i den här åldern att ta tag i något där man spelar mot andra som har det som heltidsjobb. Det är inte mitt heltidsjobb längre så det blir lite tufft på det sättet.

Hon känner att hon tappat längden på slagen och stabiliteten på banan. Förr tränade hon 6-8 timmar, nu blir det i stället en timme här och där.

– Jag lägger inte ner tillräckligt med tid för att kunna bli bättre, vilket jag vet att jag måste. Jag är inte villig att offra det. Då blir det varken hackat eller malet.

För att hålla ihop spelet över 18 hål krävs koncentration i varje slag. Men det är något Sörenstam tycker är svårt i dag.

– Ibland känner jag att jag tänker på andra grejer, framför allt familjen. Man tänker på barnen, att man ska göra det och det. Det är så många andra grejer jag tänker på, så jag blir lite distraherad.

Ljus framtid för svensk damgolf

Trots att hon inte längre är aktiv på touren så ser framtiden för svensk damgolf väldigt ljus ut.

Ingrid Lindblad slutade elva i US Open, som amatör och Linn Grant vann Scandinavian Mixed nyligen. Det är två av de unga tjejerna som är på väg fram just nu.

– Det är väldigt positivt. Det är en härlig generation som vi har sett de senaste åren, det är kul att se. De är starka och väldigt etablerade.

22-åriga Linn Grant från Helsingborg vann Skandinavian Mixed och blev därmed historisk som den första kvinnan att vinna en tävling på herrarnas Europatour. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Genom sina tävlingar har hon följt många av tjejerna från ung ålder till dit de är i dag. Hon har arrangerat tävlingar i över tio år och på så sätt kunnat följa utvecklingen av golfen hos unga tjejer på nära håll.

– Jag tycker kvaliteten på golfen har blivit mycket, mycket, bättre. Jag tycker de slår bollen längre.

– Tränarna har blivit mycket bättre, utrustning har blivit bättre och banor har blivit bättre. Vi vet lite mer hur vi ska träna nu, om det är fysträning, mentalträning eller vad det nu kan vara. Det känns som om de professionella råden kommer mycket tidigare, man behöver inte vara proffs för att få toppinformationen.

”Ska aldrig säga aldrig”

Det är inte bara de unga spelarna som får råd av Sörenstam. Hon försöker ge tips till de som vill och det finns ett par spelare på LPGA-touren som brukar höra av sig för att få tips.

– Det är kul för mig att kunna ge tillbaka lite. Men det är bara baserat på min erfarenhet och kunskap, jag är ingen svingtränare eller mentaltränare, men mycket har med förberedelser att göra. Hur man hanterar sponsorer, jobbar med caddies, schema, träning och såna saker. Att spela golf på högsta nivå i dag krävs många bitar som ska passa. Jag har lite av den här biten som sätter ihop allt.

Härnäst väntar en tripp till sommarhuset i Lake Tahoe med familjen, men det blir en kort paus. Om tre veckor är det ny seniortävlingen så hon behöver vara tillbaka på rangen snart för att göra sig redo.

På lång sikt vill de utöka sina tävlingar från att involvera 600 tjejer varje år till 1000. Utmaningen där är att hitta ett koncept som gör att hon fortsatt hinner vara delaktig i alla tävlingar.

Sedan återstår det att se om golfdrottningen någonsin återvänder hem och bosätter sig i Sverige.

– Varje gång vi landar i Sverige och kör dit vi ska så säger min man alltid ”detta är en av mina favoritgrejer, den svenska sommaren”. Man ska väl aldrig säga aldrig, eller hur? Men just nu har vi inga planer på det.

Tv: Sörenstam om Woods olycka: ”Jag fick ont i hjärtat”