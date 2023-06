Svensken tog han sig runt på 65 slag – fem under par. Därmed ligger han åtta slag under par efter 36 spelade hål. Vilket just nu räcker till en delad tiondeplats. Placeringen delar han med, bland annat, stjärnor som norrmannen Viktor Hovland och nordirländaren Rory McIlroy. Upp till tredjeplats har Åberg just nu bara tre slag.

Åberg låg på delad 28:e-plats inför andra dagens spel. Detta är Åbergs andra tävling på PGA-touren sedan debuten för ett par veckor sedan.

Leder tävlingen just nu gör amerikanen Denny McCarthy som ligger 15 slag under par.

Tävlingen pågår.