Återställ våtmarker har skapat rubriker den senaste tiden med sina uppmärksammade protestaktioner i livesänd tv.

Först var det Melodifestivalen, sen blev det Let's Dance. Nu senast under Bauhausgalan på Stockholms stadion klev tre aktivister in på löparbanan under 400 meter häck-loppet och höll upp en stor banderoll.

När löparna var på väg att gå i mål fick Wilfried Happio hastigt ändra riktning för att undvika en kollision med en av aktivisterna.

”Det stämmer tyvärr”

Enligt Happio, silvermedaljör på EM i fjol, har händelsen lett till en skada.

– Ja, det stämmer tyvärr. Jag var tvungen att kasta mig våldsamt åt vänster för att inte krocka i en av aktivisterna mot slutet av loppet, säger han till Expressen.

Nu fördömer Bauhausgalans tävlingsdirektör Jan Kowalski handlingarna.

– Det visar på allvaret i det brott som aktivisterna begår genom den här olagliga handlingen. De äventyrar aktivas säkerhet. Vi fördömer den här typen av aktivistiska handlingar. Vi är glada att det inte blev några allvarliga skador, säger han och fortsätter.

– I övrigt är vi skonade från huliganer och det är i grunden ett lågriskevenemang.

Managern: Han kände av det dagen efter

Jan Kowalski har varit i kontakt med Wilfried Happios manager. Han ska mena att Wilfried Happio inte kände sig skadad efter loppet, och att det är tal om en känning som han kände av dagen efter.

Happio ska enligt Kowalski tävla i Frankrike om två dagar.

Löparna i loppet som inte fick chansen till en riktigt rättvis avslutning på loppet har enligt Jan Kowalski blivit kompenserade både med Diamond League-poäng och prispengar.

De som slutade femma och sexa, fransmännen Wilfried Happio och Ludvy Vaillant, får båda prispengar för en femteplacering. Tvåan, trean och fyran kan resultat- och pengamässigt tillgodoräkna sig en andraplats i loppet.

– Vi har haft dialog med Diamond League om att detta är det bästa sättet att kompensera löparna, säger Jan Kowalski.

Återställ våtmarker uttalar sig nu om händelsen.

”Vi beklagar om någon idrottare ha gjort sig illa. Det var självklart inte vår intention. Vi gör alltid fredliga aktioner, aktivisterna gick ut i god tid för att löparna skulle ha möjlighet att sakta ner och avbryta”, skriver de i ett sms.

Plötsliga ursäkten: ”Inget illa menat”