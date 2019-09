• Mästerskapet startar fredagen den 27 september klockan 15.15. Tävlingarna sänds i SVT1, SVT2, SVT24 och SVT Play och börjar vid 15-tiden under de allra flesta dagarna, de pågår sen sent in på kvällen. Mästerskapet avslutas fredagen den 6 oktober.

• André Pops kommer vara programledare för sändningarna. Experter är Kajsa Bergqvist och Alhaji Jeng. Reporter är Marie Lehmann och kommentatorer är Jacob Hård och Niklas Nord. I ”specialgrenarna” maraton och gång kommer Peter Jonsson och Rickard Ekman vara kommentatorer. Birger Fält är expert under gångtävlingarna.