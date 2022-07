Greg Duplantis sneglar fram under sina solglasögon.

– Han är i riktigt bra form. Stockholmsbra, säger han.

Med det menar pappa Duplantis att sonen Armand kunde matcha sitt hopp på 6.16 han gjorde på Bahausgalan. Eller till och med mer därtill.

Han skulle få väldigt rätt. Efter att ha säkrat sitt första VM-guld i karriären kom ribban till slut upp på 6.21 och sitt andra försök flög 22-åriga Armand Duplantis över den.

– Jag tappade hakan. Jag hoppades på ett nästintill perfekt hopp, för han behövde det med den staven. Det var fantastiskt, säger Greg Duplantis med tårar i ögonen efteråt.

– Han tävlade som en sann mästare i dag.

Det gör ”Mondo” unik: ”Ingen annan har den fysiken”

VM-guldet var den sista stora medalj som Duplantis saknade. Att slå världsrekord var, enligt ”Mondo” själv bara en enorm bonus i dag.

Och det krävdes något speciellt.

– Det var inte en enkel dag för honom. Vinden snurrade runt på arenan och han fick dålig vind på ett hopp (5.87). Så jag var nervös för det hela tävlingen, säger Greg.

– Det är mycket som måste stämma för att man ska kunna hoppa runt 6.20. Det ska vara en bra dag, man ska vara i bra form, det ska vara bra förhållanden. Det är inget som bara händer, säger Armand Duplantis själv.

Det som särskiljer ”Mondo” från mängden, förutom att han har väldigt bra teknik, är hans hastighet. Det menar Miro Zalar, tidigare stavhoppare och numera expert på Radiosporten.

– När han hoppar så springer han på tio meter per sekund och har man den hastigheten då orkar du ju springa och hoppa ut som han gör. De andra hopparna har inte samma fysik som Armand. Han är unik på det sättet, säger han.

Den som överser arbetet med Armands fysik är hans mamma Helena, som själv är gammal friidrottare.

Mamma Helena om hemligheten bakom Mondos superfysik

Hon beskriver sig som självlärd från sin egen karriär, kryddat med lite kurser som det amerikanska friidrottsförbundet erbjuder. Hon berättar att Armands unika fysik beror på vikten de lägger på löpträning.

Armand Duplantis på ett träningspass tillsammans med mamma Helena Foto: DAISUKE ASAUCHI / BILDBYRÅN

– Han springer ungefär fem gånger i veckan. Han kör minst två pass ren sprint och sen två pass sprintuthållighet. Men han springer aldrig långt, det längsta han springer är 150 meter, säger hon.

– Det är alltid den största fokusen, att han ska vara så snabb han ska vara på ansatsbanan som möjligt. Det är där vi lägger tonvikten i vår träning.

I SVT-programmet ”Alhaji och VM-stjärnan” som spelades in inför VM berättar SVT att Duplantis numera når en ansatshastighet på ungefär tio meter per sekund. Om han skulle kunna hålla den farten hade han sprungit 100 meter under tio sekunder.

Helena går inte in på exakta siffror, men berättar att de fick väldigt fina siffror i samband med Beijer Stavhoppsgala i Uppsala i februari.

– Det var snabbaste någonsin, då nådde han hastigheter han inte nått förut.

Så hård löpträning är hemligheten. Och det faktum att Mondo blivit äldre och mer mogen.

– Det är kontinuerlig träning i samband med att han utvecklats mer fysiskt. Han har blivit äldre och starkare. Om man jämför med VM-debuten i London 2017, då var han en liten kille, han är mer karl nu.

Tv: Detaljen i ”Mondos” firande

