SVT:s ursäkt mitt under tv-haveriet: ”Märkligt”

De som ville följa Armand Duplantis världsrekordjakt i World Indoor Tour i Belgrad under onsdagskvällen fick se en märklig tv-sändning.

Flera av svenskens hopp visades inte ens i bild och SVT:s kommentatorer fick ofta gissa vilken höjd han hoppade på.

Duplantis slog världsårsbästa när han klarade 6,10 meter men när han skulle göra sitt andra världsrekordförsök på 6,19 pågick upploppet av damernas 400-metersfinal.

Duplantis hoppade under 400-metersfinalen

Produktionen fick snabbt gå över till Duplantis misslyckades även med sitt andra världsrekordförsök.

– Det är märkligt hur de väljer att släppa i väg honom mitt under upplopp, säger kommentatorn Niklas Nord i SVT.

– Det gör lite ont som friidrottsälskare att se produktionen stundtals, får man säga om man är försiktig.

Produktionens märkliga bilder, där även kameran zoomade in så mycket att resultaten i längdhoppstävlingen inte gick att se, fick SVT att be om ursäkt under tävlingen.

”Vi har ingen information om vad problemen med tv-produktionen beror på, och SVT har ingen möjlighet att påverka produktionen under pågående sändning. Vi beklagar problemen och kommer att följa upp det med bolaget som ansvarar för produktionen”, skriver SVT på Twitter.

