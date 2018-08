Andreas Kramer visade styrka på sin väg till finalen i Berlin. Trots att han personbästa (det svenska rekordet på 1.45.13) inte såg särskilt skrämmande ut i jämfört med rivalerna så var Sävedalenlöparen fullständigt respektlös.

I kvalet tog han tidigt kommandot och sprang sig betryggande vidare till semifinal. Väl där gjorde han om samma sak.

Kramer kontrollerade loppet och sprang in som etta.

Andreas Kramer tar silver på EM

Till finalen ville Kramer inte ändra på någonting. Han gick direkt upp i ledning i loppet trots att han såg ut att bli upphakad två gånger om.

Kramer höll i ledningen ett bra tag innan den regerande världsmästaren Pierre-Ambroise Ambrose attackerade. Fransmannen tog sig förbi Kramer och drog upp tempot rejält.

Sen kom polacken Adam Kszczot starkt och Kramer såg då väldigt, väldigt trött ut.

Kszczot tryckte på och ledde in på upploppet. Men samtidigt som Bosse kroknade så la Kramer in en sista växel. 21-åringen tryckte sig förbi Bosse och sprang in som tvåa på nya personbästat - tillika svenska rekordet - 1.45.03. Kszczot vann på 1.44.59 och Bosse blev trea på 1.45.30.

Kramers första stora medalj

Det är Kramers överlägset största triumf hittills i karriären. Sedan tidigare har han tre SM-medaljer (brons, silver och guld) utomhus på 800 meter samt två SM-guld inomhus på samma distans.

