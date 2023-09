”This is the hope my old ass needed”.

Orden, som löst översatt betyder ungefär: ”det var precis det här en gammal tant som jag behövde se”, kommer från Lolo Jones – den amerikanska tidigare stjärnsprintern.

Hon har skrivit det som kommentar till en video på ett 100-meterslopp från veterantävlingen European Masters Championships i italienska Pescara. På videon ser man hur svenske Lion Martinez, 45, fullständigt demolerar allt motstånd och vinner på tiden 10,73. Det är en video som fått ordentligt med spridning i friidrottsvärlden och förutom Lolo Jones har även den kanadensiska OS-medaljören i sprint, Aaron Kingsley Brown, uppmärksammat den.

Lion Martinez kan knappt tro det själv.

– Det är otroligt egentligen. De är ju atleter som själva är superduktiga. Det krävs lite för att de ska bli imponerade, jag blir väldigt glad, säger han.

Historiens snabbaste 45-åring är svensken Lion, 45

Det här markerar slutet på vad som varit en fantastisk säsong för Martinez, som fyllde 45 i början på året. På Masters World Indoor Championships i polska Torun tidigare i år satte han inomhus-världsrekord i årsklassen 45+ på såväl 60 meter som 200 meter. Under slutet av augusti tangerade han utomhus-världsrekord på 100 meter med 10,72 i schweiziska Regensdorf.

Och nu har hans lopp från Pescara fått stor uppmärksamhet och spridning.

Hur känns det att vara historiens snabbaste 45-åring?

– Det är helt vansinnigt, samtidigt vet hur mycket jobb jag lagt ner för att nå hit. Sen är jag lite knäpp också och ger aldrig upp.

Martinez hade en friidrottskarriär som ung och vann bland annat SM-guld på 100 meter 1999. Hans personbästa på 10,45 satte han samma år. Martinez deltog även i den korta stafetten på EM i München 2002.

– Jag slutade tidigt, som 24-åring, av livsskäl och hade ett uppehåll på tio år från sporten. Sen började jag träna igen för åtta år sedan, säger han.

Tränar upp till 20 timmar i veckan

Det har varit många långa år av träning som krävts.

– Jag lägger många timmar på träning för att hålla den här nivån. Det blir säkert 15-20 timmar i veckan.

Hur får man det att gå ihop med en civil karriär?

– Det finns inga pengar alls på den här nivån, så det krävs mycket tur för att kunna hålla på. Det är ett privilegium jag har, att jag har många bolag som jag grundat som ligger på marknaden. Så genom dem får jag tiden att ägna mig åt träningen som behövs.

Nästa år är han ett år äldre – och siktar då på att vara ett år bättre.

– Det är belöningen man får av allt arbete, att springa snabbare än vad jag någonsin har gjort. Det kommer ett inomhus-EM i Polen i mars, där vill jag förbättra mina världsrekord på både 60 och 200 meter, säger Martinez.